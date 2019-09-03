أريه, درعي, :, اقطاب, في, الليكود, كانوا, ينوون, تشكيل, حكومة, بدون, نتنياهو,

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لقي مواطن مصرعه، مساء اليوم الاثنين، جراء حادث سير، غرب رام الله. وأفاد...
اليوم الثلاثاء 2019/09/03: يكون الجو صيفياً عادياً ، ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية نقلت 10...
جاء في بيان صادر عن عماد شخيدم :"قانون العسر المادي. وأعاده التأهيل سوف يدخل حيز...
شارك العشرات في جولة تعليمية أقامتها جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين في مدينة...
في اليوم الأول لبداية السنة الدراسية قام رئيس بلدية الناصرة السيد علي سلام يرافقه...
انتظمت الدراسة في المدرسة "الأهليّة" عتيد ام الفحم مع بدابة العام الدراسي الجديد،...
اصدر رئيس بلدية الناصرة وادارتها تعليماتهم بخصوص فتح قسم الجباية ومداومة العمل...
قال رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو ان حكومته ستواصل "القيام بكل ما...
جاء في بيان صادر عن شرطة المروج انه تم العثور على الشابة المفقودة جولين زعبي بعد...