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أريه درعي : اقطاب في الليكود كانوا ينوون تشكيل حكومة بدون نتنياهو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال رئيس حزب شاس اريه درعي ان اقطابا في الليكود قد توجهوا اليه عشية حل الكنيست بطلب تشكيل حكومة وحدة وطنية بدون السيد بنيامين نتنياهو.وأضاف درعي انه رد عليهم قائلا ان هذا غير مقبول اطلاقا لأن الجمهور أراد ان يكون نتنياهو رئيسا للوزراء.   وبثت القناة الثانية عشرة مساء اليوم تسجيلات صوتية لدرعي يقول ذلك خلال الليلة حين صادقت الهيئة العامة للكنيست على حلها وتبكير موعد الانتخابات .ويذكر ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد اشتكى خلال هذه الليلة من ان هناك محاولة للإطاحة به، فادعت المعارضة آنذاك بانه أصيب بجنون الارتياب.
أريه درعي : اقطاب في الليكود كانوا ينوون تشكيل حكومة بدون نتنياهو




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