خسارة, بيتية, قاسية, لابناء, سخنين, امام, كتمون, بالنتيجة, 3:1,

مني فريق اتحاد ابناء سخنين بخسارة بيتية في استاد الدوجه امام فريق هبوعيل كتمون ضمن مباريات الدرجة الممتازة وفي الدقيقة الثانية استطاع لاعب كتمون ان يسجل اللاعب شرون زيسو الهدف الاول من ضربة جزاء وفي الدقيقة ال17 سجل اللاعب وليام فوجدا الهدف الثاني فيما عاد فوجدا ليسجل هدفه الثاني في الدقيقة ال 75 واستطاع لاعب سخنين اسامه خلايله ان يقلص النتيجة بتسجيله هدف في الدقيقة ال 91 وانتهت المباراة بخسارة بيتية لابناء سخنين بالنتيجة 3:1 اداء دون المستوى .

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