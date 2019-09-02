نصر, الله:, العملية, جزء, من, عقابنا, لإسرائيل,

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تقوم قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، الإثنين، بدوريات عسكرية للبحث...
قتل رئيس مركز الحرس الوطني في منطقة حيدرة في ولاية القصرين التونسية الحدودية مع...
تسبب الإعصار "دوريان" بـ"ظروف كارثية" عندما ضرب شمال جزر الباهاما مصحوبا برياح...
أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي وصل موسكو لإجراء مباحثات مع نظيره...
أعرب جيسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، عن وقوف بلاده مع...
أجرى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في أعقاب تطورات الأوضاع في جنوب لبنان...
توعد رئيس الوزراء الاسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، صباح اليوم الاحد، بفرض السيادة...
أفادت قناة المنار، أن مدفعية الجيش الاسرائيلي، استهدفت اليوم الأحد، بعدة قذائف،...
حذر رئيس الأركان الإسرائيلي السابق بيني غانتز الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله...
ارتفع عدد قتلى إطلاق النار في ولاية تكساس الأميركية إلى 5 أشخاص على الأقل وأصيب 21...