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10 اصابات بشجار عنيف في عين ماهل



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية نقلت 10 مصابين جراء شجار عنيف وقع في بلدة عين ماهل مساء اليوم الاثنين .


الطواقم الطبية نقلت 5 مصابين الى مستشفى الناصرة الانجليزي و5 الى مستشفى العائلة المقدسة ووصفت حالتهم بالطفيفة .

الشرطة وصلت للمكان بقوات معززة وباشرت التحقيق .




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