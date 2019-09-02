10, اصابات, بشجار, عنيف, في, عين, ماهل,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية نقلت 10 مصابين جراء شجار عنيف وقع في بلدة عين ماهل مساء اليوم الاثنين .

الطواقم الطبية نقلت 5 مصابين الى مستشفى الناصرة الانجليزي و5 الى مستشفى العائلة المقدسة ووصفت حالتهم بالطفيفة .الشرطة وصلت للمكان بقوات معززة وباشرت التحقيق .