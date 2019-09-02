سلطه, التنفيذ, والجباية, تستعد, لقانون, العسر, المالي, (, الإفلاس), الجديد, وتم, تعين, مسجلين, مختصين, لهذا, المسار,

جاء في بيان صادر عن عماد شخيدم :"قانون العسر المادي. وأعاده التأهيل سوف يدخل حيز التنفيذ بتاريخ 2019/9/15 هذا القانون ينضم إجراءات الاعسار في التشريعات الحالية. فيما يتعلق بمديونين اي فرد وليس( شركه)سيتم استبدال إجراءات الإفلاس المتتبعة في المحاكم المحلية حتى الآن .ويتم التداول بهذه القضايا في دائرة الإجراء حتى مبلغ 150.000 من قبل مسجل مختص بهذا المسارمدير عام سلطه التنفيذ والجباية عين بالتشاور مع المسؤول عن المسجلين 6 مسجلين لهذا المسار.للواء الشمال. المسجل عوفر شورك.وليرون كداشي زربل للواء المركزٍ المسجله ميره بلنفلد اهرون للواء تل أبيب المسجله. نعمه تلمن بولتين للواء القدس والجنوب المسجلين شي كيدر نوعه رغب