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العشرات في جولة لجمعية الدفاع عن حقوق المهجرين في طبريا



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شارك العشرات في جولة تعليمية أقامتها جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين في مدينة طبريا. وتطرقت الجولة الى تاريخ طبريا ومنطقتها  منذ أقدم عصورها وحتى احتلالها وتهجير سكانها الفلسطينيين. وبدأت الجولة في تل معون الأثري وقرية ناصر الدين المهجرة التي جرت فيها مجزرة فظيعة من قبل عصابة "الهاغاناه"، والتي كان من أهدافها التأثير النفسي على سكان طبريا وقراها وترويعهم كما جرى في مجزرة دير ياسين.

وتم التطرق الى منطقة طبريا كإحدى أقدم المناطق المسكونة في فلسطين، فقد وجد فيها علماء الاثار جمجمة لامرأة تعود الى 30000 عام قبل الميلاد، ووجدت آثار لـ 12 مدينة بنيت على ضفاف بحيرة طبريا وعلى مقربة منها. وقد تأسست طبريا بموقعها الحالي عام 20م وكانت على مدار تاريخها مركزًا للحكم في العديد من الحقبات التاريخية.
وتحدث الفنان والباحث في تاريخ ظاهر العمر، زياد ظاهر، عن حقبة ومعالم ظاهر العمر في طبريا. فقد شهدت مدينة طبريا انطلاقة هذا القائد الفلسطيني الذي سعى لاستقلال فلسطين عن سيطرة الدولة العثمانية. وتم التعرف الى المعالم التي بناها ظاهر العمر في طبريا كقصر الصقرية، الذي بناه ابنه صليبي، والسرايا، الأسوار، والمسجد الزيداني ومسجد الجسر ويعرف أيضا بمسجد البحر.
ورافق الجولة أيضًا المهجران من طبريا، السيد علي الطبري والسيد حسن طوافرة واللذان تحدثا عن تاريخ ومعالم المدينة وعن الحياة الاجتماعية فيها قبل النكبة. كما تحدث محمد كناعنة عن الحراك الجماهيري لحماية مسجد البحر من المخططات الإسرائيلية لتحويله الى مركز تجاري، وعن أهمية استمرار هذا النضال الجماهيري لحماية المسجد ومعالم فلسطينية أخرى.
يشار إلى أن طبريا هي أول مدينة فلسطينية يتم احتلالها. وقد ساهمت القوات الإنجليزية المتواجدة في المدينة بترحيل سكانها الفلسطينيين وجلبت حافلات ترحيلهم، بينما قامت بحماية سكانها اليهود. وسلم الانجليز طبريا للقوات الصهيونية مع سقوطها في 19 نيسان 1948. 




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