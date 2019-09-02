رئيس, بلدية, الناصرة, علي, سلام, وادارته, يتفقدون, مدارس, الناصرة,

في اليوم الأول لبداية السنة الدراسية قام رئيس بلدية الناصرة السيد علي سلام يرافقه نواب رئيس البلدية محمد عوايسي القائم بأعمال الرئيس ومخول صلاحياته لشؤون المعارف والنائب سمير سعدي وكذلك النائبة سامية مرعي ابو الرب ومساعدي الرئيس ومدير عام البلدية ومدراء الدوائر والأقسام بزيارة تفقدية لعدد من مدارس الناصرة .

كانت البداية مدرسة المجد الابتدائية في حي المسلخ حيث تم تعين مديرة جديدة المربية ريم هريش بدلاً للمربي السابق سالم حسن الذي قضى فترة زمنية طويلة كانت مليئة بالإنجازات حيث انهى عمله لبلوغه سن التقاعد والذي تواجد في اليوم الاول ليساعد ويعاون ويقدم كما عهدناه دائماً رئيس البلدية هنأ الطاقم الاداري بالسنة الدراسية الجديدة مباركاً للمديرة الجديدة متمنياً لها التقدم والتميز والنجاح وزار بعض الصفوف في المدرسة مهنئاً الطلاب في السنه الدراسية الجديدة.بعدها تم زيارة كل من مدرسة عمال ثم مدرسة الحكمة الاعدادية وبعدها مدرسة بيت الحكمة الثانوية ومنها الى مدرسة ابن عامر الابتدائية واخر محطة في جولة اليوم الدراسي الاول كانت في مدرسة بئر الامير الابتدائية.هذه الجولة سيتبعها جولات اخرى في الايام القادمة يزور بها رئيس البلدية وأدارته وطواقمه المهنية كافة مدارس المدينة ليطلع على سيرورة العمل مع بدء السنة الدراسية الجديدة.