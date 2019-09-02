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انتظام الدراسة في "الأهليّة" مع بداية العام الدراسي



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انتظمت الدراسة في المدرسة "الأهليّة" عتيد ام الفحم مع بدابة العام الدراسي الجديد، حيث ومنذ ساعات الصباح كان مدير المدرسة الاستاذ أحمد كبها والطاقم الدراسي في استقبال الطلاب ومن ضمنهم طلاب الصفوف العاشرة الذين دخلوا الى المدرسة.


وقد قام مدير المدرسة بالدخول الى الصفوف العاشرة للترحيب بالطلاب راجيا لهم عاما دراسيا ناجحا ومثمرا، مؤكدا امامهم بأن المدرسة ستبذل كل ما بوسعها من اجل نجاحهم وتميزهم بعدة أصعدة.

المدرسة "الاهليّة" ام الفحم  تتمنى لطاقمها وطلابها سنة تعليمية مباركة مليئة بالنجاحات والتحديات.





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