بلدية, الناصرة, تفتح, قسم, الجباية, ايام, السبت, والاحد, حتى, نهاية, العام,

اصدر رئيس بلدية الناصرة وادارتها تعليماتهم بخصوص فتح قسم الجباية ومداومة العمل ايام السبت والاحد حتى نهاية هذا العام وذلك من اجل تمكين المواطنين التوجه الى هذا القسم لتسديد التزاماتهم بما يتعلق بضريبة الساكن "االارنونا" وباقي الالتزامات من رسوم ترخيص وضرائب تحسين وغيرها.

قسم الجباية سيعمل من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثالثة والنصف حيث سيتواجد موظفين يسهلون كافة العقبات من اجل زيادة مدخولات البلدية من هذه الناحية الامر الذي سيعود بالفائدة من ناحية تطوير الخدمات وتنجعيها.رئيس البلدية يتوجه بشكل شخصي الى كل مواطن لم يسدد التزاماته للبلدية بعد بأن يتوجه الى القسم وسيجد من يعتني ويهتم من اجل هذا الغرض.نحن نسعى الى تطوير المدينة في شتى الحقول مشاركتكم وايثاءكم لالتزاماتكم ستجعل هذه الشراكة شراكة خير وتنقل الناصرة الى الافضل والاجمل.ان نسدد التزاماتنا للبلدية هذا يعني حصول البلدية على المنح المشروطة بالوصول الى الهدف املنا ان هذه الشراكة ناجحة متميزة كنا كذلك في الماضي وسنبقى باذن الله دائماً في خدمة اهلنا والاجيال القادمة وشعبنا كله.