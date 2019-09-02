تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-02 21:30:03 نصر الله: العملية جزء من عقابنا لإسرائيل |  2019-09-02 20:52:12 10 اصابات بشجار عنيف في عين ماهل |  2019-09-02 20:49:39 سلطه التنفيذ والجباية تستعد لقانون العسر المالي ( الإفلاس) الجديد وتم تعين مسجلين مختصين لهذا المسار |  2019-09-02 20:45:19 العشرات في جولة لجمعية الدفاع عن حقوق المهجرين في طبريا |  2019-09-02 20:41:18 رئيس بلدية الناصرة علي سلام وادارته يتفقدون مدارس الناصرة |  2019-09-02 20:39:29 انتظام الدراسة في "الأهليّة" مع بداية العام الدراسي |  2019-09-02 20:37:19 بلدية الناصرة تفتح قسم الجباية ايام السبت والاحد حتى نهاية العام |  2019-09-02 20:18:49 نتنياهو: سنواصل العمل ضد الصواريخ الدقيقة |  2019-09-02 20:10:37 العثور على المفقودة جولين زعبي من الناصرة سالمة معافاة |  2019-09-02 19:47:18 بسمة طبعون: رئيس المجلس رائد زبيدات في جولة تفقدية للمدارس بمناسبة إفتتاح السنة الدراسية الجديدة |  2019-09-02 17:00:33 سلطة الاطفاء والانقاذ تفتتح العام الدراسي الجديد |  2019-09-02 17:00:32 عقار لعلاج السكري يحمل أملاً لمرضى القلب |  2019-09-02 17:00:13 فان دايك يصارع رونالدو وميسي على جائزة الأفضل |  2019-09-02 17:00:06 "يونيفيل" تبحث عن قنابل عنقودية بمناطق القصف |  2019-09-02 17:00:01 نجاح كبير واجواء مميزة بافتتاح العام الدراسي في مدارس الرينة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

بلدية الناصرة تفتح قسم الجباية ايام السبت والاحد حتى نهاية العام



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اصدر رئيس بلدية الناصرة وادارتها تعليماتهم بخصوص فتح قسم الجباية ومداومة العمل ايام السبت والاحد حتى نهاية هذا العام وذلك من اجل تمكين المواطنين التوجه الى هذا القسم لتسديد التزاماتهم بما يتعلق بضريبة الساكن "االارنونا" وباقي الالتزامات من رسوم ترخيص وضرائب تحسين وغيرها.


قسم الجباية سيعمل من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثالثة والنصف حيث سيتواجد موظفين يسهلون كافة العقبات من اجل زيادة مدخولات البلدية من هذه الناحية الامر الذي سيعود بالفائدة من ناحية تطوير الخدمات وتنجعيها.

 رئيس البلدية يتوجه بشكل شخصي الى كل مواطن لم يسدد التزاماته  للبلدية بعد بأن يتوجه الى القسم وسيجد من يعتني ويهتم من اجل هذا الغرض.

نحن نسعى الى تطوير المدينة في شتى الحقول مشاركتكم وايثاءكم لالتزاماتكم ستجعل هذه الشراكة شراكة خير وتنقل الناصرة الى الافضل والاجمل.

ان نسدد التزاماتنا للبلدية هذا يعني حصول البلدية على المنح المشروطة بالوصول الى الهدف املنا ان هذه الشراكة ناجحة متميزة كنا كذلك في الماضي وسنبقى باذن الله دائماً في خدمة اهلنا والاجيال القادمة وشعبنا كله. 
بلدية الناصرة تفتح قسم الجباية ايام السبت والاحد حتى نهاية العام




كلمات متعلقة

بلدية, الناصرة, تفتح, قسم, الجباية, ايام, السبت, والاحد, حتى, نهاية, العام,

تابعونــا

10 اصابات بشجار عنيف في عين ماهل 10 اصابات بشجار عنيف في عين ماهل 2019-09-02 | 20:52:12

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية نقلت 10...

سلطه التنفيذ والجباية تستعد لقانون العسر المالي ( الإفلاس) الجديد وتم تعين مسجلين مختصين لهذا المسار سلطه التنفيذ والجباية تستعد لقانون العسر المالي ( الإفلاس) الجديد وتم تعين مسجلين مختصين لهذا المسار 2019-09-02 | 20:49:39

جاء في بيان صادر عن عماد شخيدم :"قانون العسر المادي. وأعاده التأهيل سوف يدخل حيز...

العشرات في جولة لجمعية الدفاع عن حقوق المهجرين في طبريا العشرات في جولة لجمعية الدفاع عن حقوق المهجرين في طبريا 2019-09-02 | 20:45:19

شارك العشرات في جولة تعليمية أقامتها جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين في مدينة...

رئيس بلدية الناصرة علي سلام وادارته يتفقدون مدارس الناصرة رئيس بلدية الناصرة علي سلام وادارته يتفقدون مدارس الناصرة 2019-09-02 | 20:41:18

في اليوم الأول لبداية السنة الدراسية قام رئيس بلدية الناصرة السيد علي سلام يرافقه...

انتظام الدراسة في "الأهليّة" مع بداية العام الدراسي انتظام الدراسة في "الأهليّة" مع بداية العام الدراسي 2019-09-02 | 20:39:29

انتظمت الدراسة في المدرسة "الأهليّة" عتيد ام الفحم مع بدابة العام الدراسي الجديد،...

نتنياهو: سنواصل العمل ضد الصواريخ الدقيقة نتنياهو: سنواصل العمل ضد الصواريخ الدقيقة 2019-09-02 | 20:18:49

قال رئيس الحكومة الاسرائيلية  بنيامين نتنياهو ان حكومته ستواصل  "القيام بكل ما...

العثور على المفقودة جولين زعبي من الناصرة سالمة معافاة العثور على المفقودة جولين زعبي من الناصرة سالمة معافاة 2019-09-02 | 20:10:37

جاء في بيان صادر عن شرطة المروج انه تم العثور على الشابة المفقودة جولين زعبي بعد...

بسمة طبعون: رئيس المجلس رائد زبيدات في جولة تفقدية للمدارس بمناسبة إفتتاح السنة الدراسية الجديدة بسمة طبعون: رئيس المجلس رائد زبيدات في جولة تفقدية للمدارس بمناسبة إفتتاح السنة الدراسية الجديدة 2019-09-02 | 19:47:18

قام رئيس مجلس محلي بسمة طبعون السيد رائد زبيدات بجولة تفقدية في مدارس قريتنا...

سلطة الاطفاء والانقاذ تفتتح العام الدراسي الجديد سلطة الاطفاء والانقاذ تفتتح العام الدراسي الجديد 2019-09-02 | 17:00:33

بأجواء احتفالية رائعة، شاركت سلطة الاطفاء والانقاذ بافتتاح السنة الدراسية...

نجاح كبير واجواء مميزة بافتتاح العام الدراسي في مدارس الرينة نجاح كبير واجواء مميزة بافتتاح العام الدراسي في مدارس الرينة 2019-09-02 | 17:00:01

وسط اجواء رائعة ونجاح كبير،افتتحت مدارس الرينة العام الدراسي 2019-2020 صباح اليوم...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الشيخ موفق طريف الطائفة الدرزية اللغة العربية شجار جنود دروز شبان عرب حافلة ركاب قرب نهاريا الكابري مفرق الموفيل اصابة حادث طرق سائق شاحنة سيارة خصوصية الناصرة شرطة اسعاف سخنين بيتار الدوحة شرطة ثكنة عسكرية جمهور مشجعين كرة قدم مباراة خسارة اتحاد ابناء سكب ماء شاي ساخن عضو الكنيست احمد الطيبي مظاهرة السجن بئر السبع الطفلة تالين كارم اسعد نعامنه عرابة وفاة تفجع مدينة مستشفى شاحن اصابة طفلة وضعت في فمها موصول بالكهرباء حروق الشمال عر بية احدى القرىدهس منطقة العين الناصرة جراء تعرضها حادث شابة مرام ميديكال مستشفى طفيفة شرطة شجار طلاب مدرسة منطقة طبريا المروج رش غاز فلفل اصابة طالبة عينها تبرئة 3 معلمين عرب الشمال منطقة تهمة الحصول شهادة جامعية مزيفه كزوره المحامي احمد مصالحة دبورية الصنارة تلتقي سعد المجرد المغرب موازين مهرجان يارا مشعور ليلك كلية هداسا اقتحام مصلى الطلاب العرب المسلمين تمزيق قرأن كريم غضب القدسبلدية الناصرة اجتماع العنف تظاهرة رفع شعارات علي سلام شرطة المدينة طارئ جلسة مكافحة الطفل أحمد دوابشة يغادر المستشفى يعود الى قرة دوما جده عام كامل علاج مصرع 3 اشخاص حادث طرق مروع شارع صفورية عيلوط شاب فتاتين محمد رحال الزرازير قرية الشيخ رائد صلاح الاسلامية الشق الشمالي رئيس متضامنة رضيعة يحتصن نايا يامن مصالحة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com