بلدية, الناصرة, تفتح, قسم, الجباية, ايام, السبت, والاحد, حتى, نهاية, العام,

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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية نقلت 10...
جاء في بيان صادر عن عماد شخيدم :"قانون العسر المادي. وأعاده التأهيل سوف يدخل حيز...
شارك العشرات في جولة تعليمية أقامتها جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين في مدينة...
في اليوم الأول لبداية السنة الدراسية قام رئيس بلدية الناصرة السيد علي سلام يرافقه...
انتظمت الدراسة في المدرسة "الأهليّة" عتيد ام الفحم مع بدابة العام الدراسي الجديد،...
قال رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو ان حكومته ستواصل "القيام بكل ما...
جاء في بيان صادر عن شرطة المروج انه تم العثور على الشابة المفقودة جولين زعبي بعد...
قام رئيس مجلس محلي بسمة طبعون السيد رائد زبيدات بجولة تفقدية في مدارس قريتنا...
بأجواء احتفالية رائعة، شاركت سلطة الاطفاء والانقاذ بافتتاح السنة الدراسية...
وسط اجواء رائعة ونجاح كبير،افتتحت مدارس الرينة العام الدراسي 2019-2020 صباح اليوم...