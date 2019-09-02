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نتنياهو: سنواصل العمل ضد الصواريخ الدقيقة



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قال رئيس الحكومة الاسرائيلية  بنيامين نتنياهو ان حكومته ستواصل  "القيام بكل ما يلزم من أجل الحفاظ على أمن إسرائيل - بحرا وبرا وجوا".

وأضاف في تصريح صحفي "سنواصل أيضا العمل ضد التهديد الذي تشكله الصواريخ الدقيقة". في اشارة الى صواريخ حزب الله في لبنان.

وقال "عملنا أمس بحزم ومسؤولية. حافظنا على أمن مواطنينا وأيضا على سلامة جنودنا".

 

نتنياهو: سنواصل العمل ضد الصواريخ الدقيقة




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