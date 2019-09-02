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العثور على المفقودة جولين زعبي من الناصرة سالمة معافاة



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جاء في بيان صادر عن شرطة المروج انه تم العثور على الشابة المفقودة جولين زعبي بعد اسبوعين من اختفاؤها.

وكانت الشرطة قد ناشدت الجمهور بالمساعدة بالبحث عن الفتاة جولين زعبي(15عاماً) من الناصرة بعد ان خرجت من منزلها بدون هاتف منذ تاريخ 15.08.2019.

 





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