بسمة طبعون: رئيس المجلس رائد زبيدات في جولة تفقدية للمدارس بمناسبة إفتتاح السنة الدراسية الجديدة

قام رئيس مجلس محلي بسمة طبعون السيد رائد زبيدات بجولة تفقدية في مدارس قريتنا الحبيبة والوادعة، بمناسبة بداية السنة الدراسية الجديدة. واطلع رئيس المجلس والوفد المرافق الذي ضم الأستاذ المفتش طارق جواميس والأستاذ عبده زبيدات مدير قسم المعارف في المجلس بالاضافة الى موظفين مسؤولين، اطلعوا على آخر التطورات والمشاريع والتجديدات التي تمت استقبالا لمئات الطلاب والطالبات، في مختلف الفئات العمرية. وتمت زيارة المدرسة الثانوية بادارة ابراهيم سعدي والمدرسة الاعدادية بادارة هيام زبيدات والمدرسة الابتدائية في بسمة طبعون، باشراف المديرة سلوى زبيدات، المدرسة الابتدائية المشتركة في الزبيدات بادارة حمدة حلف ومدرسة عرب حلف أم راشد الرسمية بادارة وائل عمرية. وتمنى السيد رائد زبيدات النجاح والتوفيق لجميع فلذات أكبادنا، آملا أن تكون سنة دراسية ناجحة ومثمرة وتعود بالنفع على الجميع ان شاء الله.