سلطة, الاطفاء, والانقاذ, تفتتح, العام, الدراسي, الجديد,

بأجواء احتفالية رائعة، شاركت سلطة الاطفاء والانقاذ بافتتاح السنة الدراسية الجديدة في مختلف البلدات والمدن العربية من الشمال وحتى الجنوب، منها عين قينيا وكفركنا وقلنسوة وبيت حنينا وحورة وغيرها.

رجال الاطفاء وزّعوا في المدارس مواد ارشادية تضمنت الجدول الاسبوعي للطلاب، وشاركوا الطلاب فرحتهم وحماسهم بالعودة الى مقاعد الدراسة.

ومع افتتاح العام الدراسي الجديد، تشدد سلطة الإطفاء والانقاذ على أهمية رفع الوعي والارشاد بين أوساط الطلاب، واتخاذ سبل الوقاية والامان ما بعد العطلة الصيفية والعودة إلى مقاعد الدراسة.



وتتضمن توصيات سلطة الاطفاء والانقاذ الوقاية والانتباه خلال السفر وتأمين سبل السلامة والآمان للأطفال في السيارة، إلى جانب رفع الوعي بشأن تصرف الطلاب داخل المدارس وحول المدارس وخاصة المناطق المفتوحة والمدارس القريبة منالأحراش الطبيعية وخطورة إضرام النيران، ما قد يشكل خطرًا على الطلاب وعلى الممتلكات.

وتؤكد سلطة الاطفاء والانقاذ على ضرورة التقيّد بإجراءات الآمان والسلامة في المدارس قبل افتتاح العام الدراسي، خاصة فيما يتعلق بشبكة الكهرباء ومستوى أمانها من قبل المختصين، إلى جانب التأكد من جهوزية المدارس من حيث معدات الإطفاء وتوفير كافة متطلبات سلطة الإطفاء في المدارس والمؤسسات العامة، وفحص غرف الأمان والملاجئ في المدارس ومدى جاهزيتها في حالات الطوارئ.

كل عام وانتم بألف خير، سلطة الاطفاء والانقاذ تتمنى لكم سنة دراسية ناجحة، مثمرة وآمنة!