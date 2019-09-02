تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-02 17:00:33 سلطة الاطفاء والانقاذ تفتتح العام الدراسي الجديد |  2019-09-02 17:00:32 عقار لعلاج السكري يحمل أملاً لمرضى القلب |  2019-09-02 17:00:13 فان دايك يصارع رونالدو وميسي على جائزة الأفضل |  2019-09-02 17:00:06 "يونيفيل" تبحث عن قنابل عنقودية بمناطق القصف |  2019-09-02 17:00:01 نجاح كبير واجواء مميزة بافتتاح العام الدراسي في مدارس الرينة |  2019-09-02 14:38:50 احتفالية كبيرة في افتتاح السنة الدراسية في البعينة نجيدات |  2019-09-02 14:30:52 مفتي قوى الامن الفلسطينية - لا يوجد "تلبس بالجن" |  2019-09-02 14:07:43 4 قتلى بينهم ضابط في تبادل لإطلاق النار في تونس |  2019-09-02 14:02:45 عمير بيرتس يزور مدرسة سانت ميخائيل الأرثوذكسية بمدينة يافا |  2019-09-02 13:58:59 وقفة احتجاجية في الناصرة تنديدا بمقتل اسراء غريب |  2019-09-02 13:24:14 115 الف طالب وطالبة يفتتحون العام الدراسي في مدارس شرقي القدس |  2019-09-02 13:22:29 اعتقال شاب من العرامشة بشبهة إلقاء الحجارة احتجاجًا على قرارات إدارة المدرسة الإقليمية |  2019-09-02 11:26:38 بيت لحم تنتفض وصرخات تعلو لـ إسراء غريب تطالب بتحقيق عادل |  2019-09-02 11:17:32 اتهام شابين من شفاعمرو بقتل سعيد حجيرات لظنهما انه وشاب اخر اعترضا طريق شقيقة احد المتهمين بسيارة |  2019-09-02 10:45:00 إعصار غير مسبوق يضرب جزر الباهاما وطوارئ بأميركا |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

سلطة الاطفاء والانقاذ تفتتح العام الدراسي الجديد



  |     |   اضافة تعليق



بأجواء احتفالية رائعة، شاركت سلطة الاطفاء والانقاذ بافتتاح السنة الدراسية الجديدة في مختلف البلدات والمدن العربية من الشمال وحتى الجنوب، منها عين قينيا وكفركنا وقلنسوة وبيت حنينا وحورة وغيرها.

رجال الاطفاء وزّعوا في المدارس مواد ارشادية تضمنت الجدول الاسبوعي للطلاب، وشاركوا الطلاب فرحتهم وحماسهم بالعودة الى مقاعد الدراسة.

ومع افتتاح العام الدراسي الجديد، تشدد سلطة الإطفاء والانقاذ على أهمية رفع الوعي والارشاد بين أوساط الطلاب، واتخاذ سبل الوقاية والامان ما بعد العطلة الصيفية والعودة إلى مقاعد الدراسة.

وتتضمن توصيات سلطة الاطفاء والانقاذ الوقاية والانتباه خلال السفر وتأمين سبل السلامة والآمان للأطفال في السيارة، إلى جانب رفع الوعي بشأن تصرف الطلاب داخل المدارس وحول المدارس وخاصة المناطق المفتوحة والمدارس القريبة من
الأحراش الطبيعية وخطورة إضرام النيران، ما قد يشكل خطرًا على الطلاب وعلى الممتلكات.

وتؤكد سلطة الاطفاء والانقاذ على ضرورة التقيّد بإجراءات الآمان والسلامة في المدارس قبل افتتاح العام الدراسي، خاصة فيما يتعلق بشبكة الكهرباء ومستوى أمانها من قبل المختصين، إلى جانب التأكد من جهوزية المدارس من حيث معدات الإطفاء وتوفير كافة متطلبات سلطة الإطفاء في المدارس والمؤسسات العامة، وفحص غرف الأمان والملاجئ في المدارس ومدى جاهزيتها في حالات الطوارئ.
كل عام وانتم بألف خير، سلطة الاطفاء والانقاذ تتمنى لكم سنة دراسية ناجحة، مثمرة وآمنة!





كلمات متعلقة

سلطة, الاطفاء, والانقاذ, تفتتح, العام, الدراسي, الجديد,

تابعونــا

نجاح كبير واجواء مميزة بافتتاح العام الدراسي في مدارس الرينة نجاح كبير واجواء مميزة بافتتاح العام الدراسي في مدارس الرينة 2019-09-02 | 17:00:01

وسط اجواء رائعة ونجاح كبير،افتتحت مدارس الرينة العام الدراسي 2019-2020 صباح اليوم...

مفتي قوى الامن الفلسطينية - لا يوجد "تلبس بالجن" مفتي قوى الامن الفلسطينية - لا يوجد "تلبس بالجن" 2019-09-02 | 14:30:52

قال المفتي العام لقوى الامن الشيخ محمد صلاح "لا يوجد شيء اسمه تلبس بالجن" استنادا...

عمير بيرتس يزور مدرسة سانت ميخائيل الأرثوذكسية بمدينة يافا عمير بيرتس يزور مدرسة سانت ميخائيل الأرثوذكسية بمدينة يافا 2019-09-02 | 14:02:45

قام رئيس حزب العمل عضو الكنيست عمير بيرتس بزيارة مدرسة سانت ميخائيل الارثوذكسية...

وقفة احتجاجية في الناصرة تنديدا بمقتل اسراء غريب وقفة احتجاجية في الناصرة تنديدا بمقتل اسراء غريب 2019-09-02 | 13:58:59

تحت عنوان كلنا_اسراء_غريب نقف معا ضد قتل النساء , شارك عدد من النساء وناشطين...

اعتقال شاب من العرامشة بشبهة إلقاء الحجارة احتجاجًا على قرارات إدارة المدرسة الإقليمية اعتقال شاب من العرامشة بشبهة إلقاء الحجارة احتجاجًا على قرارات إدارة المدرسة الإقليمية 2019-09-02 | 13:22:29

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:" تلقى مركز الشرطة 100...

بيت لحم تنتفض وصرخات تعلو لـ إسراء غريب تطالب بتحقيق عادل بيت لحم تنتفض وصرخات تعلو لـ إسراء غريب تطالب بتحقيق عادل 2019-09-02 | 11:26:38

انطلقت مظاهرة في بيت لحم، مسقط رأس الفتاة، إسراء غريب، التي أصبح رحيلها قضية رأي...

اتهام شابين من شفاعمرو بقتل سعيد حجيرات لظنهما انه وشاب اخر اعترضا طريق شقيقة احد المتهمين بسيارة اتهام شابين من شفاعمرو بقتل سعيد حجيرات لظنهما انه وشاب اخر اعترضا طريق شقيقة احد المتهمين بسيارة 2019-09-02 | 11:17:32

قدمت النيابة العامة لواء حيفا الى المحكمة المركزية في حيفا اليوم الاثنين لائحة...

قلنسوة -عمار زميرو من متلازمة السعادة أول طالب في البلاد يترفع من حضانة تربية خاصة للصف الاول تربية عادية قلنسوة -عمار زميرو من متلازمة السعادة أول طالب في البلاد يترفع من حضانة تربية خاصة للصف الاول تربية عادية 2019-09-02 | 10:15:28

قلنسوة تفتتح السنة الدراسية مع الطفل المحبوب عمار زميرو من متلازمة السعادة،...

النيابة : لا تفاصيل بخصوص إسراء قبل انتهاء التحقيق النيابة : لا تفاصيل بخصوص إسراء قبل انتهاء التحقيق 2019-09-02 | 09:31:26

قال النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب ان النيابة العامة محرومة من الحديث عن...

اليوم - اتهام والدين من اللد قاما بالتنكيل بطفلتهما اليوم - اتهام والدين من اللد قاما بالتنكيل بطفلتهما 2019-09-02 | 08:31:47

من المتوقع أن تقدَّم اليوم لائحة اتهام بحق والدين من سكان اللد تنسب لهما التنكيل...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids عرابة مدينة حجاج الفوج الثاني وداع تودع اهالي الديار الحجازية فريضة الحج الطفل عبد الهادي الهزيل رهط سقوط بوابة حديدية عليه شقيقه اصابة سعيد ابو سراري قتل هدى كحيل شقيقته يافا تل ابيب لعدم رضاه طلاقها تصرفاتها لائحة محكمة مقتل عوض نعيمة اطلاق نار قرية المكر شاب يحمل بندقية مصرع شرطة ضلوعه مقر قيادة الشرطة القدس طعن شابة اطلاق نار اصابة شرطي خالد جنيدي القدس دراجة نارية حادث طرق مروع مستشفى مخالفات سير الطيرة اعتقالات مخالفات سير سيارات البطريركية اللاتينة مدرسة تخريج الفوج الاول من طلابها تحتفل يافة الناصرة الطيبة حريق مدرسة الزهراء تعليق الدراسة ضراب ابتدئية تماس كهربائي البطريركية اللاتينية المدرسة الثانوية قرية الرينة تحتفل بتخريج الفوج ال 20 من طلابها عصابة اعتقال افراد خاوة أتاوات اصحاب محلات تجارية حراسة مقابل طوبا زنغرية المشال سيارات فارهة مبلغ مالي كبير أمين دراوشة الناصرة حادثة وفاة الشرطة غير جنائية خلفية خلفيتها تستبعد التحقيق 5 اصابات بينها خطيرة انقلاب حادث طرق سيارة قرية المشهد انحدار منحدر بثمباشر تشيلسي مانشسترسيتيمانشستر سيتي بث مباشر يوتويب مانشستر سيتي الانجليزي كرة القدممشاهدة اون لاين تشلسي القدس محمد واري اصيب مساء يافا امس طعن عملية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com