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نجاح كبير واجواء مميزة بافتتاح العام الدراسي في مدارس الرينة



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وسط اجواء رائعة ونجاح كبير،افتتحت مدارس الرينة العام الدراسي 2019-2020 صباح اليوم الاثنين.


رئيس مجلس الرينة المحلي جميل بصول ونوابه واعضاء المجلس المحلي ووفد مرافق قاموا بجولة تفقدية لمدارس الرينة؛حيث تم الاطلاع عن قرب على اوضاع الصفوف والاستماع لاحتياجات الطلاب والمعلمين.


انطلقت الزيارة من المدرسة الابتدائية"ب"اللتي شهدت اعمال ترميم وتطوير خلال فرصة الصيف وافتتحت اليوم بحلة جديدة وسط فرحة من الطلاب والهيئة التدريسية،واستمرت الجولة للمدرسة الشاملة والاعدادية الجديدة،مدرسة اللاتين،المدرسة الثانوية،مدرسة الفارابي،المدرسة الابتدائية"أ"،المدرسة الابتدائية"ج".

 

كما واشاد مدراء المدارس بعمل المجلس المحلي وشكروا رئيس وادارة المجلس المحلي على عملهم الجبار خلال فرصة الصيف بتلبية احتياجات المدارس والاهتمام بالتربية والتعليم،حيث تم افتتاح العام الدراسي بشكل منتظم بدون اي مشاكل تذكر.

 

رئيس المجلس المحلي السيد جميل بصول بارك للطلاب والمعلمين بمناسبة انطلاق العام الدراسي،وأكد استمرار دعم التربية والتعليم.





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