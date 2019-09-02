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انتهاء أزمة صلاح وماني



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، أن الأزمة التي نشبت مؤخرًا بين ثنائي خط الهجوم محمد صلاح وساديو ماني، انتهت بنسبة 100%.



وظهر ماني غاضبًا أثناء خروجه للتبديل ضد بيرنلي بالبريميرليج، بسبب عدم تمرير صلاح له في إحدى الكرات، وهو ما أثار الجدل في وسائل الإعلام وبين الجماهير.


وقال كلوب، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "مترو" البريطانية: "يمكنني وصف 5 أو 6 حالات طالب فيها اللاعبون صلاح بالتمرير لكنه سدد وسجل، إذن هي حرية للاعب، ويجب على كل عضو بالفريق اتخاذ القرار سواء التسديد أو التمرير".


وأضاف: "يمكننا ارتكاب مثل هذه الأخطاء، وأن تخسر الكرة أو لا تستطيع رؤية زميلك في الفريق بشكل جيد، وهذا لا يعني أنك تتجاهله".


وتابع: "الأمر ليس تحديًا كبيرًا، لكن بالطبع مع المهاجم يمكن أن تحدث هذه المواقف، وما يفعله يعتمد على الموقف".


وواصل: "سنترك الأمر بنسبة 100%، لأننا فزنا بثلاثية نظيفة، والجميع يذهب في اتجاهات مختلفة، وخلال أسبوع واحد لا أعتقد أنني سأتحدث عن ذلك الأمر مرة أخرى".


ولم يتحدث صلاح أو ماني عن هذه الواقعة، لكن القائد جوردان هندرسون أكد أن الموقف تم تخطيه من الثنائي، وأن كلاهما كان في حالة معنوية جيدة في غرفة خلع الملابس بعد المباراة.


وسيتوقف نشاط الأندية لمدة أسبوعين من أجل أيام الفيفا، وستكون أول مباراة لليفربول بعد التوقف ضد نيوكاسل يونايتد في أنفيلد بالبريميرليج، يوم 14 من الشهر الجاري.




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