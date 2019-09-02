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تحذير من السكتة الدماغية .. 7 أعراض لا تتجاهلها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



إذا شعرت ببعض الأعراض الصحية الطارئة، فعليك ألا تهملها لأنها قد تكون مؤشرا على متاعب خطيرة مثل الإصابة بسكتة دماغية، ولذلك يتوجب عليك أن تسارع إلى استشارة الطبيب.



وبحسب ما نقل موقع "boredpanda""، فإن أول مؤشر على قرب الإصابة المحتملة بالسكتة الدماغية، هو شعور الإنسان بتنمل في أعضاء اليد أو الوجه والرجل، ويجري ذلك غالبا في نصف الجسم فقط.


أما المؤشر الثاني فهو الإحساس بالدوار، فضلا عن الشعور بنوع من الخفة في الرأس، وربما التعرض لإغماءة في بعض الأحيان فيصبح الإنسان غير قادر على المشي بشكل طبيعي.


ويوضح الأطباء أن ثالث هذه الأعراض؛ هو اضطراب الرؤية بشكل مفاجئ، إلى جانب صداع "متقطع" يداهم الإنسان، على نحو مفاجئ، ويتكرر بين الحين والآخر.


أما المؤشر الخامس على إصابة محتملة بالسكتة، فهو ملاحظة صعوبات غير معهودة في الفهم والكلام، ويضاف هذا إلى إحساس مفاجئ بفقدان التركيز والاضطراب كمؤشر سادس.


ويحذر الأطباء من الصعوبات المفاجئة في التنفس كمؤشر سابع، لأنها قد تكون تنبيها، وفي حال لم تقم بتشخيص مبكر، فإن العواقب قد تصل حتى الوفاة المفاجئة.




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