احتفالية, كبيرة, في, افتتاح, السنة, الدراسية, في, البعينة, نجيدات,

افتتح مجلس محلي البعينة نجيدات، صباح اليوم الاثنين العام الدراسي بسلاسة وانتظام، حيث شكل المجلس المحلي غرفة متابعة قبيل افتتاح العام الدراسي، والتي اعدت المؤسسات التعليمية في البلدة لافتتاح العام الدراسي بانتظام، وعاد اليوم الاثنين 3100 طالبة وطالبة الى مقاعد الدراسة، من خلال 3 مدارس ابتدائية، مدرستين اعداديتين، ومدرسة ثانوية اضافة لمدرسة الرحمة القطرية للتعليم الخاص، و 16 صف لجيل الطفولة المبكرة.

وشكل رئيس المجلس المحلي، وفد كبير من رجال التربية والتعليم، لجنة التوجيه، اعضاء المجلس المحلي ومستشاري الرئيس الذي قام بدوره بزيارة كافة المؤسسات التعليمية ولقاء مدراء المدارس لتهنئتهم بافتتاح العام الدراسي والوقوف عن كثب على سير افتتاح العام الدراسي.وقال رئيس المجلس المحلي، منير حموده:" نهنئ طلابنا واهلنا في البعينة نجيدات بافتتاح العام الدراسي، وكلنا امل ان يكون عاما مثمرا وناجحا، نحن هنا في المدارس لنقولها بشكل واضح ان التربية والتعليم في رأس سلم الاولويات، ونحن جاهزون لتقديم كل ما يلزم للتربية للقيم، وعدم اغفال التحصيل العلمي، هذا هو مستقبلنا وهنا يجب ان نستثمر وهذا ما نفعل.من جانبه قال رئيس قسم التربية والتعليم، شافع نجيدات:" نحن هنا لنؤكد دعم طاقم التربية والتعليم في البعينة نجيدات، بعد ان اعددنا خلال فترة العطلة الصيفية برنامج عمل كامل ورؤيا تربوية شاملة لمسار التربية والتعليم في البعينة نجيدات، ونأمل ان نحقق هذه الرؤيا من خلال التعاون المستمر بين المدراس وقسم التربية والتعليم.من جانبه شدد بروفسور، علي نجيدات من لجنة التوجيه لقضايا التربية والتعليم، على اهمية اشراك الاهل في مسيرة التربية والتعليم خاصة في المراحل العليا في المدرسة الثانوية، واهمية المراحل الاعدادية في التشبيك والملاحظة ما بين المرحلة الابتدائية والمرحلة الثانوية، ومحاولة ايجاد الحلول التربوية الملائمة للطلاب وفقا لظروف كل طالب.واكد مدير المدرسة الثانوية، سامي حموده ان هذا العام شهد تغييرات جذرية في توزيع الصفوف والطلاب لخلق روح جديدة في المدرسة، نحو تحقيق انجاز الوصول الى معدل استحقاق بجروت بنسبة 70% خلال عامين.وقال امين صندوق المجلس المحلي في كلمته امام مدراء المدارس، يهمنا ان نؤكد على اهمية التربية للانتماء، الانتماء لبلدنا البعينة نجيدات، وتعزيز هذه الروح التي تبعث على بث رسائل المحبة والسلام، ونبذ رسائل الكراهية أي كان مصدرها.وضم وفدر المجلس المحلي، رئيس المجلس المحلي، منير حموده، اعضاء لجنة التوجيه في قضايا التربية والتعليم، برو