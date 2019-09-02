قال المفتي العام لقوى الامن الشيخ محمد صلاح "لا يوجد شيء اسمه تلبس بالجن" استنادا الى اراء الائمة (اشافعي، والمالكي، وابن حزم". وذلك تعقيبا على رواية اهل المرحومة اسراء غريب من بيت ساحور باصابتها بـ "تلبس بالجن".

واضاف المفتي صلاح موضحا "ان الانسان مخلوق من طين والجن مخلوق من نار فكيف للنار ان تخترق الطين. واذا اخترقته تحترق".واوضح ان هناك رأيين في هذه القضية الدينية "التلبس وعدم التلبس" وانا اميل شخصيا لعدم وجود تلبس وهو قول الامام الشافعي والمالكي وابن حزم".واكد المفتي في تصريحات لـوكالة معا خلال وقفة نظمها الاتحاد العام للمراة امام مجلس الوزراء في رام الله ان دائرة الافتاء منذ عام ١٩٩٧ كانت قد منعت وحذرت الشيوخ من قراءة القران في المساجد او البيوت على الناس الذي يدعونه مسحه بالجن.واكد انه لا يوجد في فلسطين ما يسمى بدائرة الرقية الشرعية، واصفا اياه "بالكذب والزور والبهتان".وقال الشيخ تعقيبا على قضية المواطنة اسراء غريب "في الحالتين اذا قتلت على خلفية شرف او كما يدعون انها ملبوسة بالجن وثبت ذلك، سيكون قتلا مع سبق الاصرار وسينال الجناة عقابهم.وكانت مواقع التواصل الاجتماعي ضجت في قضية المواطنة إسراء غريب، وأخذت تتسع بشكل كبير حتى تصدر هاشتاج "كلنا إسراء غريب" على "تويتر" في العديد من الدول العربية.وتوفيت الطالبة في قسم اللغة الإنجليزية بجامعة بيت لحم إسراء غريب يوم 22 آب 2019، وقالت الشرطة حينها في بيان رسمي انها والنيابة فتحتا تحقيقاً في ظروف وفاتها بعد ان وصلت إلى مستشفى بيت جالا الحكومي بعد أن فارقت الحياة، وقد تم تحويل جثمانها لمعهد الطب العدلي للتشريح، للوقوف على سبب الوفاة.وبعد بيان الشرطة نشرت العديد من الروايات عن اسباب الوفاة واخذت القضية تتفاعل عربياً ودولياً دون وجود نتائج من الجهات الرسمية لسبب الوفاة.