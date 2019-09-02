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بأجواء احتفالية رائعة، شاركت سلطة الاطفاء والانقاذ بافتتاح السنة الدراسية...
وسط اجواء رائعة ونجاح كبير،افتتحت مدارس الرينة العام الدراسي 2019-2020 صباح اليوم...
قام رئيس حزب العمل عضو الكنيست عمير بيرتس بزيارة مدرسة سانت ميخائيل الارثوذكسية...
تحت عنوان كلنا_اسراء_غريب نقف معا ضد قتل النساء , شارك عدد من النساء وناشطين...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:" تلقى مركز الشرطة 100...
انطلقت مظاهرة في بيت لحم، مسقط رأس الفتاة، إسراء غريب، التي أصبح رحيلها قضية رأي...
قدمت النيابة العامة لواء حيفا الى المحكمة المركزية في حيفا اليوم الاثنين لائحة...
قلنسوة تفتتح السنة الدراسية مع الطفل المحبوب عمار زميرو من متلازمة السعادة،...
قال النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب ان النيابة العامة محرومة من الحديث عن...
من المتوقع أن تقدَّم اليوم لائحة اتهام بحق والدين من سكان اللد تنسب لهما التنكيل...