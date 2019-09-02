تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-02 17:00:33 سلطة الاطفاء والانقاذ تفتتح العام الدراسي الجديد |  2019-09-02 17:00:32 عقار لعلاج السكري يحمل أملاً لمرضى القلب |  2019-09-02 17:00:13 فان دايك يصارع رونالدو وميسي على جائزة الأفضل |  2019-09-02 17:00:06 "يونيفيل" تبحث عن قنابل عنقودية بمناطق القصف |  2019-09-02 17:00:01 نجاح كبير واجواء مميزة بافتتاح العام الدراسي في مدارس الرينة |  2019-09-02 14:38:50 احتفالية كبيرة في افتتاح السنة الدراسية في البعينة نجيدات |  2019-09-02 14:30:52 مفتي قوى الامن الفلسطينية - لا يوجد "تلبس بالجن" |  2019-09-02 14:07:43 4 قتلى بينهم ضابط في تبادل لإطلاق النار في تونس |  2019-09-02 14:02:45 عمير بيرتس يزور مدرسة سانت ميخائيل الأرثوذكسية بمدينة يافا |  2019-09-02 13:58:59 وقفة احتجاجية في الناصرة تنديدا بمقتل اسراء غريب |  2019-09-02 13:24:14 115 الف طالب وطالبة يفتتحون العام الدراسي في مدارس شرقي القدس |  2019-09-02 13:22:29 اعتقال شاب من العرامشة بشبهة إلقاء الحجارة احتجاجًا على قرارات إدارة المدرسة الإقليمية |  2019-09-02 11:26:38 بيت لحم تنتفض وصرخات تعلو لـ إسراء غريب تطالب بتحقيق عادل |  2019-09-02 11:17:32 اتهام شابين من شفاعمرو بقتل سعيد حجيرات لظنهما انه وشاب اخر اعترضا طريق شقيقة احد المتهمين بسيارة |  2019-09-02 10:45:00 إعصار غير مسبوق يضرب جزر الباهاما وطوارئ بأميركا |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مفتي قوى الامن الفلسطينية - لا يوجد "تلبس بالجن"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال المفتي العام لقوى الامن الشيخ محمد صلاح "لا يوجد شيء اسمه تلبس بالجن" استنادا الى اراء الائمة (اشافعي، والمالكي، وابن حزم". وذلك تعقيبا على رواية اهل المرحومة اسراء غريب من بيت ساحور باصابتها بـ "تلبس بالجن".



واضاف المفتي صلاح موضحا "ان الانسان مخلوق من طين والجن مخلوق من نار فكيف للنار ان تخترق الطين. واذا اخترقته تحترق".


واوضح ان هناك رأيين في هذه القضية الدينية "التلبس وعدم التلبس" وانا اميل شخصيا لعدم وجود تلبس وهو قول الامام الشافعي والمالكي وابن حزم".


واكد المفتي في تصريحات لـوكالة معا خلال وقفة نظمها الاتحاد العام للمراة امام مجلس الوزراء في رام الله ان دائرة الافتاء منذ عام ١٩٩٧ كانت قد منعت وحذرت الشيوخ من قراءة القران في المساجد او البيوت على الناس الذي يدعونه مسحه بالجن.


واكد انه لا يوجد في فلسطين ما يسمى بدائرة الرقية الشرعية، واصفا اياه "بالكذب والزور والبهتان".


وقال الشيخ تعقيبا على قضية المواطنة اسراء غريب "في الحالتين اذا قتلت على خلفية شرف او كما يدعون انها ملبوسة بالجن وثبت ذلك، سيكون قتلا مع سبق الاصرار وسينال الجناة عقابهم.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي ضجت في قضية المواطنة إسراء غريب، وأخذت تتسع بشكل كبير حتى تصدر هاشتاج "كلنا إسراء غريب" على "تويتر" في العديد من الدول العربية.


وتوفيت الطالبة في قسم اللغة الإنجليزية بجامعة بيت لحم إسراء غريب يوم 22 آب 2019، وقالت الشرطة حينها في بيان رسمي انها والنيابة فتحتا تحقيقاً في ظروف وفاتها بعد ان وصلت إلى مستشفى بيت جالا الحكومي بعد أن فارقت الحياة، وقد تم تحويل جثمانها لمعهد الطب العدلي للتشريح، للوقوف على سبب الوفاة.وبعد بيان الشرطة نشرت العديد من الروايات عن اسباب الوفاة واخذت القضية تتفاعل عربياً ودولياً دون وجود نتائج من الجهات الرسمية لسبب الوفاة.




كلمات متعلقة

مفتي, قوى, الامن, الفلسطينية, -, لا, يوجد, "تلبس, بالجن",

تابعونــا

سلطة الاطفاء والانقاذ تفتتح العام الدراسي الجديد سلطة الاطفاء والانقاذ تفتتح العام الدراسي الجديد 2019-09-02 | 17:00:33

بأجواء احتفالية رائعة، شاركت سلطة الاطفاء والانقاذ بافتتاح السنة الدراسية...

نجاح كبير واجواء مميزة بافتتاح العام الدراسي في مدارس الرينة نجاح كبير واجواء مميزة بافتتاح العام الدراسي في مدارس الرينة 2019-09-02 | 17:00:01

وسط اجواء رائعة ونجاح كبير،افتتحت مدارس الرينة العام الدراسي 2019-2020 صباح اليوم...

عمير بيرتس يزور مدرسة سانت ميخائيل الأرثوذكسية بمدينة يافا عمير بيرتس يزور مدرسة سانت ميخائيل الأرثوذكسية بمدينة يافا 2019-09-02 | 14:02:45

قام رئيس حزب العمل عضو الكنيست عمير بيرتس بزيارة مدرسة سانت ميخائيل الارثوذكسية...

وقفة احتجاجية في الناصرة تنديدا بمقتل اسراء غريب وقفة احتجاجية في الناصرة تنديدا بمقتل اسراء غريب 2019-09-02 | 13:58:59

تحت عنوان كلنا_اسراء_غريب نقف معا ضد قتل النساء , شارك عدد من النساء وناشطين...

اعتقال شاب من العرامشة بشبهة إلقاء الحجارة احتجاجًا على قرارات إدارة المدرسة الإقليمية اعتقال شاب من العرامشة بشبهة إلقاء الحجارة احتجاجًا على قرارات إدارة المدرسة الإقليمية 2019-09-02 | 13:22:29

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:" تلقى مركز الشرطة 100...

بيت لحم تنتفض وصرخات تعلو لـ إسراء غريب تطالب بتحقيق عادل بيت لحم تنتفض وصرخات تعلو لـ إسراء غريب تطالب بتحقيق عادل 2019-09-02 | 11:26:38

انطلقت مظاهرة في بيت لحم، مسقط رأس الفتاة، إسراء غريب، التي أصبح رحيلها قضية رأي...

اتهام شابين من شفاعمرو بقتل سعيد حجيرات لظنهما انه وشاب اخر اعترضا طريق شقيقة احد المتهمين بسيارة اتهام شابين من شفاعمرو بقتل سعيد حجيرات لظنهما انه وشاب اخر اعترضا طريق شقيقة احد المتهمين بسيارة 2019-09-02 | 11:17:32

قدمت النيابة العامة لواء حيفا الى المحكمة المركزية في حيفا اليوم الاثنين لائحة...

قلنسوة -عمار زميرو من متلازمة السعادة أول طالب في البلاد يترفع من حضانة تربية خاصة للصف الاول تربية عادية قلنسوة -عمار زميرو من متلازمة السعادة أول طالب في البلاد يترفع من حضانة تربية خاصة للصف الاول تربية عادية 2019-09-02 | 10:15:28

قلنسوة تفتتح السنة الدراسية مع الطفل المحبوب عمار زميرو من متلازمة السعادة،...

النيابة : لا تفاصيل بخصوص إسراء قبل انتهاء التحقيق النيابة : لا تفاصيل بخصوص إسراء قبل انتهاء التحقيق 2019-09-02 | 09:31:26

قال النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب ان النيابة العامة محرومة من الحديث عن...

اليوم - اتهام والدين من اللد قاما بالتنكيل بطفلتهما اليوم - اتهام والدين من اللد قاما بالتنكيل بطفلتهما 2019-09-02 | 08:31:47

من المتوقع أن تقدَّم اليوم لائحة اتهام بحق والدين من سكان اللد تنسب لهما التنكيل...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سخنين بيتار الدوحة شرطة ثكنة عسكرية جمهور مشجعين كرة قدم مباراة خسارة اتحاد ابناء هدم جرافات الداخلية مدينة اللد 3 منازل عائلة شعبان حرس شرطة غضب حي التفاح كرم حجة بناء غير مرخصطفل علق راسه حديد شباك رحوفوت مركز تخليص اخلاء ورشة بناء عمال العثور على قذيفة قديمة الشرطة متفجرات خبير منطقة تل ابيبطفل من الشمال مستشفى رمبام حيفا ابتلع عقد مغناطيسي عن طريق الخطأ أكرم نهاية حبشي اكسال يرزقان طفلتين تؤأمين انتظار معاناة علاج 17 عاما برشلونة باتي بوريسوف برشلونة دوري ابطال اوروبا بث مباشر مباراة حي حفل تخريج الفوج ال 33 ثانوية مار الياس عبلين طلاب مشاركة واسعة محمد سرحان قطار سكة الحجاز مدينة حيفا بيسان مشاركة رحلة عودة خالد صبحي والد مجدي سالم دير حنا طبيب قلبي محروق على ابني حادث عمل طفل ولد فتى كفر قرع اصابة متوسطة الرأس نقله للمستشفى اشعاف شرطة توقف حركة القطارات بين تل ابيب حيفا تشويشات سير الرينة اطلاق نار الشرطة الناصرة اضرار دون اصابات بيت اتجاه مجهولونوجيه كيوف رئيسا لمجلس عسفيا فترة اختبارية 4 اشهر وزير الداخلية مراقبة اصابات حادث طرق قرية يركا انقلاب سيارة اسعاف شرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com