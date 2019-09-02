4, قتلى, بينهم, ضابط, في, تبادل, لإطلاق, النار, في, تونس,

قتل رئيس مركز الحرس الوطني في منطقة حيدرة في ولاية القصرين التونسية الحدودية مع الجزائر عون حرس، اليوم الاثنين، خلال عملية أمنية نفذتها قوات الحرس ضد مجموعة إرهابية أسفرت عن مقتل 3 إرهابيين.

وأفادت الوكالة التونسية للأنباء، "بأن حرس يعمل بمركز حرس منطقة أم الضفا في معتمدية حيدرة من ولاية القصرين استشهد، فيما قتل 3 عناصر إرهابية خلال عملية تبادل إطلاق نار بين وحدات من الحرس الوطني وعناصر إرهابية وفق معلومات أولية".