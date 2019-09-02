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عمير بيرتس يزور مدرسة سانت ميخائيل الأرثوذكسية بمدينة يافا



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قام رئيس حزب العمل عضو الكنيست عمير بيرتس بزيارة مدرسة سانت ميخائيل الارثوذكسية بمدينة يافا لتهنئتهم بمناسبة إفتتاح السنة الدراسية وكان بإستقبال بيرتس أعضاء الهيئة التدريسية ومديرة المدرسة نجلاء حنحن ولفيف من الاهل الكرام، هذا وشكرت مديرة المدرسة السيدة نجلاء زيارة رئيس حزب العمل على اللفتة الكريمة بزيارته للمدرسة 


هذا وتحدث عمير بيرتس أمام الحضور مؤكداً أن المجتمع العربي هو عنصر أساسي من مركبات الدولة وسنعمل على أن ينال الطالب العربي المساواه الكامله والتامه وأن يحصل على حقوقه التعليمية كأي طالبٍ بهذه الدولة وبالنهاية تمنى النجاح لجميع أعضاء الهيئة التدريسية وطلاب المدرسة بالسنة الدراسية الجديدة.




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