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وقفة احتجاجية في الناصرة تنديدا بمقتل اسراء غريب



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تحت عنوان كلنا_اسراء_غريب نقف معا ضد قتل النساء , شارك عدد من النساء وناشطين اجتماعيين اليوم الاثنين بوقفة احتجاجية في الناصرة، حيفا، رام الله وكافة أنحاء البلاد تنديدًا بجرائم قتل النساء .


المتظاهرون الذين خرجوا يهتفون ضد تعنيف النساء وجرائم القتل بحقهم  طالبن من السلطات المعنية بالكفّ عن التقاعس بالتعامل مع جرائم من هذا القبيل، وملاحقة المجرمين ومحاسبتهم بموجب القانون.


وجاءت المظاهرة التي جرت في منطقة العين بالناصرة , تزامنًا مع الوقفة التي دعت لها المنظمات النسوية الفلسطينية بعد قتل المغدورة إسراء غريب.




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