115, الف, طالب, وطالبة, يفتتحون, العام, الدراسي, في, مدارس, شرقي, القدس,

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افتتح مجلس محلي البعينة نجيدات، صباح اليوم الاثنين العام الدراسي بسلاسة وانتظام،...
الى مقاعد الدراسة عاد بانتظام ودون مشاكل تذكر طلاب المدارس الابتدائية والاعدادية...
استقبلت صباح اليوم الأثنين مدارس مدينة ام الفحم 18 الف طالب وطالبة من رياض الاطفال...
يقوم قسم الأعمال الخارجية في بلدية الناصرة بدهان الخطوط البيضاء (خط المشاة) في...
تعمل مدرسة الامل للرقص المعاصر في الناصرة دائما على توسيع نطاق برامجها وبذلك...
نشرت وزارة التعليم امس اخر المعطيات المتعلقة بنتائج البجروت النهائية لصيف 2019...
تقوم الطواقم في قسم صيانة المدارس في بلدية الناصرة بالعمل المتواصل داخل مؤسسات...
تحت متابعة وإشراف الرئيس السيد رافع حجاجرة (أبو عدنان)، قام المجلس المحلي كعبية...
نُظم في مدينة الناصرة، مساء الأربعاء، احتفال حاشد، تتويجا لبرامج اللقاءات...
أقامت بلدية الناصرة ملعب لكرة القدم المصغرة والذي يكون عادة من العشب الصناعي....