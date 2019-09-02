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115 الف طالب وطالبة يفتتحون العام الدراسي في مدارس شرقي القدس



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بالبسمة والفرح تمّ افتتاح العام الدّراسي الجديد في جهاز التّربية في شرقي القدس في جميع المؤسّسات التّعليميّة من رياض الأطفال وحتّى المرحلة الثّانوية بشكل احتفالي جدّا .



115 الف طالبا في جهاز التّربية في شرقي القدس يعودون اليوم إلى مقاعد الدّراسة والبسمة والفرحة تغمر وجوههم .


معطيات عامّة :

عدد المؤسّسات التّعليميّة :185

عدد الرّوضات: 750 
عدد الطلاب: 115,204

عدد الغرف التّعليميّة(الصّفوف):4,485


وزارة التّربية بالتّعاون مع بلديّة القدس يوليان أهميّة كبيرة لدعم جهاز التّربية في شرقي أورشليم القدس حيث يتم بذل جهود كبيرة في تحسين البنى التّحتيّة، في البناء والتّطوير، في التّعليم التّكنولوجي، التّربية اللا منهجيّة واللغة العبريّة بهدف مساعدة الطلاب ودمجهم مستقبلا في سوق العمل وفي مؤسّسات التّعليم العالي.


مئير شمعوني،مدير لواء أورشليم القدس و"منحي" عبّر عن سعادته متمنيّا لجميع الطلاب وللعاملين في جهاز التّربية والتّعليم سنة مباركة ، ناجحة وآمنة .السّيّد شمعوني أضاف بأنّ وزارة التّربية بالتّعاون مع بلديّة اورشليم القدس تقوم بجهود كبيرة وتستثمر العديد من الميزانيّات والموارد في سبيل توفير جهاز تربية لائق ورائع يليق بطلابنا .




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