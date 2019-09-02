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اعتقال شاب من العرامشة بشبهة إلقاء الحجارة احتجاجًا على قرارات إدارة المدرسة الإقليمية



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:" تلقى مركز الشرطة 100 هذا الصباح بلاغ حول شبهة لحادثة عبث بالنظام من قبل سكان قرية العرامشة على خلفية خلاف مع إدارة المدرسة الإقليمية، حيث قامم البعض بحرق الإطارات وإلقاء الحجارة وعرقلة حركة المرور إلى قرية ومنها بما فيها الحافلات لنقل الطلاب.


مع تلقي البلاغ وصلت قوة من الشرطة إلى مكان الحادث وقامت بتوقيف مشتبه من سكان القرية وأحالته الى التحقيق في مركز الشرطة بشبهة إلقاء الحجارة.


من المتوقع توقيف المزيد من المشتبهين، وفق لتطورات التحقيق.




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