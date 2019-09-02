بيت, لحم, تنتفض, وصرخات, تعلو, لـ, إسراء, غريب, تطالب, بتحقيق, عادل,

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قدمت النيابة العامة لواء حيفا الى المحكمة المركزية في حيفا اليوم الاثنين لائحة...
قلنسوة تفتتح السنة الدراسية مع الطفل المحبوب عمار زميرو من متلازمة السعادة،...
قال النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب ان النيابة العامة محرومة من الحديث عن...
من المتوقع أن تقدَّم اليوم لائحة اتهام بحق والدين من سكان اللد تنسب لهما التنكيل...
يعود نحو 560 ألف طالب وطالبة من المجتمع العربي هذا الصباح، الى المقاعد الدراسية بعد...
الاثنين 2019/09/02: يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات...
شيعت جماهير غفيرة من دالية الكرمل والمنطقة جثمان الشاب فادي رضوان ناطور ضحية حادث...
اصيب شابين مساء الاحد بجراح خطيرة جراء انقلاب سيارة في بلدة يافة الناصرة...
افادت الناطقة بلسان شرطة المروج أن الطواقم الطبية نقلت طفل الى مستشفى رمبام في...
قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "انه تم الرد على صواريخ حزب الله المضادرة...