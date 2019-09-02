اتهام, شابين, من, شفاعمرو, بقتل, سعيد, حجيرات, لظنهما, انه, وشاب, اخر, اعترضا, طريق, شقيقة, احد, المتهمين, بسيارة,

قدمت النيابة العامة لواء حيفا الى المحكمة المركزية في حيفا اليوم الاثنين لائحة اتهام بحق شابين 20 و 22 عاما ابناء عمومة من سكان مدينة شفاعمرو بتهمة قتل الشاب سعيد حجيرات من شفاعمرو رميا بالرصاص .ويستدل من لائحة الاتهام انه على خلفية نزاع عائلات في شفاعمرو وعلى خلفية ظن المتهمين ان المرحوم سعيد حجيرات وشخص اخر اغلقا بسيارة الطريق امام شقيقة احد المتهمين , قرر المتهمان يوم 18/7/19 الانتقام منهما .المتهمان اخذا سلاحا وطلبا من شخص اخر ان يوصلهما باتجاه مصنع باطون قضماني في شفاعمرو وحوالي الساعة 00:34:20 وصلا لدوار قضماني , المتهمان نزلا من السيارة وذهبا باتجاه حي الكسارة ومعهما السلاح وبعدها انتبها لوجود سيارة متوقفة على جانب الشارع وبداخلها الشاب سعيد حجبرات وشخص اخر واقدم المتهمان على اطلاق النار باتجاه الشاب سعيد حجيرات ومن معه بالسيارة وفرا هاربين من المكان .واصيب الشاب سعيد بجراح , وعندها انطلق الشاب الذي كان معه مسافرا به الى محطة الوقود القريية هنام تم استدعاء الاسعاف الا ان الشاب سعيد حجيرات توفي متأثرا بجراحه .