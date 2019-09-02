راغب, علامة, :, ”, إليسا, ستتراجع, عن, قرار, الاعتزال, “,

في تصريحات للفنان اللبناني ” راغب علامة ” لبرنامج ” عرب وود ” تحدث عن قرار إليسا الذي أعلنت عنه مؤخرا بالاعتزال .

وقال راغب علامة إنها سوف تتراجع عن هذا القرار إذا كانت قد اتخذته عن غضب .وأكد إنه من المستحيل أن تترك إليسا الفن وتتوقف عن الغناء وتجلس في البيت .وأضاف أن إليسا تحب الفن وتقدم أغاني جميلة جدا ولديها جمهور كبير .