زيدان, مبررا, التعادل, مع, فياريال:, من, المهم, ألا, نخسر,

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، المرشحين لجوائز "The Best"، وقائمة أفضل 3 لاعبين،...
أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، أن الأزمة التي نشبت مؤخرًا بين...
ما بين غضب جماهير باريس سان جرمان على النجم البرازيلي نيمار دا سلفا وتصريحات زين...
حسم التعادل الإيجابي مواجهة ريال مدريد وفياريال، بنتيجة (2-2) ضمن منافسات الجولة...
تحدث تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن موقف البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال...
أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لمباراة...
كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، عن تطور جديد في الميركاتو الصيفي الخاص بفريق...
اتخذ نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، قرارًا مفاجئًا، قبل ساعات قليلة من...
قال تقرير صحفي إيطالي، اليوم السبت، إن أحد نجوم يوفنتوس عرض خدماته على إنتر...
يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من...