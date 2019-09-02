زيدان, مبررا, التعادل, مع, فياريال:, من, المهم, ألا, نخسر,

أعرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، عن عدم رضاه عن التعادل بنتيجة (2-2) ضد فياريال، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الليجا.

وقال زيدان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "كنا في حالة جيدة حتى جاء الهدف الثاني. في أول ربع ساعة لم نكن في المستوى، لكن بعد ذلك كان رد فعل الفريق جيدًا".وأردف: "كنا نستحق تسجيل المزيد من الأهداف، ويجب أن نتحسن في الدفاع لأننا نعرف ما الذي يمكننا فعله في الهجوم".وعن خطأ راموس في الهدف الأول، أجاب: "هذه الأشياء تحدث في كرة القدم، لكنني ركزت بشكل أكبر مع رد فعل الفريق، والآن علينا أن نُفكر في المباراة المقبلة".وتابع: "اللعب بثنائي هجومي؟ كانت الخطة لمباراة اليوم، لأننا كنا نعلم بأن الخصم لديه مشاكل في خط الوسط، ولكننا لم نتمكن من تحقيق الأهداف التي كنا نريدها".واختتم: "غياب القوة الدفاعية؟ لم ندخل المباراة بالقوة الدفاعية المطلوبة، وهو أمر مهم دائمًا، ولكنني أكرر بأن الشيء الإيجابي كان رد الفعل، لأنه من المهم ألا نخسر".