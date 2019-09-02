ولاية ماساتشوستس الأمريكية - شاب اشتهر بسبب طول إبهامه

أشتهر شاب من مدينة ويستبورت بولاية ماساتشوستس الأمريكية بفضل الطول الشاذ لإبهامه.

نشر الشاب جاكوب بانا (20 سنة) على موقع TikTok مقطع فيديو عن طول إبهام يده اليمنى البالغ 13 سنتيمترا. هذا الطول الشاذ أصبح مثل الفيروس المعدي وسرعان ما جمع أكثر من مليوني مشاهدة، وأرسل له عشرات الآلاف طلبات صداقة.يقول بانا في الفيديو، "مرحبا بالجميع، هذا إبهامي، إنه طويل جدا، ولكنه حقيقي". يبدأ بعدها باستعراض ما يثبت طول إبهامه الشاذ، وفي النهاية يثبت أنه إبهام حقيقي.يقول بانا موضحا، "ليس هناك تفسير لهذا الطول الشاذ. عندما يراه الناس يستغربون ويتعجبون، ويحاولون مقارنته بإبهامهم. هذا يسعدني كثيرا. إنه شيء رائع أن تتميز عن الآخرين، وأن تتقبل خصائصك الشخصية".