نيمار, وريال, مدريد.., ساعات, قليلة, تكشف, الحقيقة,

ما بين غضب جماهير باريس سان جرمان على النجم البرازيلي نيمار دا سلفا وتصريحات زين الدين زيدان قبل غلق باب الانتقالات الشتوية بساعات عن صفقة من العيار الثقيل للنادي الملكي، يبدو أن حظوظ انتقال نجم برشلونة السابق إلى غريمه التقليدي ريال مدريد باتت كبيرة.

وذكرت تقارير أن جماهير النادي الباريسي هاجمت نيمار بقوة خلال الفترة الماضية وأعلنت رغبتها في حيله عن "حديقة الأمراء" ووجهت له رسالة تؤكد ذلك، وهو ما قد يدفع ينمار عن الرحيل آجلا أم عاجلا.وتحدث زين الدين زيدان، السبت، خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة التي سيحل فيها ريال مدريد ضيفا أمام نظيره فياريال ضمن منافسات الأسبوع الثالث من الدوري الليغا، وأشار إلى أنه قد يكون هناك صفقة أو صفقتين من العيار الثقيل قبل إغلاق الميركاتو، قائلا: «حتى يوم 2 (سبتمبر) قد يكون هناك قنبلة أو اثنين قبل غلق الميركاتو.ونشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن نيمار حاول بكل الطرق الخروج من باريس ومساعدة ناديه السابق برشلونة في مفاوضاته مساهما بـ 20 مليون يورو، ولكن بائت المفاوضات بالفشل لينسحب النادي الكاتالوني.