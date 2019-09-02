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عرابة - 6600 طالبا وطالبة يفتتحون العام الدراسي الجديد



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



اجواء رائعة بافتتاح السنة الدراسية في مدارس عرابة حيث شارك المئات من الامهات والجدات في توزيع الهدايا على ابنائهم واحفادهن الطلاب في مدارس عرابة ضمن مبادرة وفريدة  لمنتدى التطوع البلدي تحت شعار (خيري لبلدي) تحت رعاية قسم الرفاه الاجتماعي في بلدية عرابة ومديرها خالد شلش ومشروع افضل معا والنوادي النسائية والمسنين الاطر الشبابية وذوي الهمم والاحنياجات الخاصة والسلطة الوطنية للامان على الطرق وسلطة مكافحة المخدرات وعائلة شهيدة العلم المرحومة ايه نعامنه ومتبرعين من عرابة .


وقد شملت الهدية عبوة مياه وبرنامج اسبوعي وبطاقة تهنئة وتزيين مدخل المدرس بالبالونات المنفوخة الملونة.

وقد بلغ عدد الطلاب في مدارس عرابة 6600 طالبا :الابتدائيات ال 7 =3380 طالبا ,الاعداديات ال 3= 1655 طالبا .الثانويات ال 3=1570 طالبا والتعليم الخاص =22 .




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