قلنسوة, -عمار, زميرو, من, متلازمة, السعادة, أول, طالب, في, البلاد, يترفع, من, حضانة, تربية, خاصة, للصف, الاول, تربية, عادية,

قلنسوة تفتتح السنة الدراسية مع الطفل المحبوب عمار زميرو من متلازمة السعادة، والذي سجل اليوم صباحا مع بداية العام الدراسي الجديد اول حالة في البلاد لا سيما بالمجتمع العربي، لترفعه من حضانة تربية خاصة للصف الاول تربية عادية وذلك في مدرسة السلام الابتدائية قلنسوة،

المديرة ايمان سلامة كان لها حصة في هذا المشوار العريق، وتغيير نظرة المجتمع تجاه هؤلاء الاولاد المميزين .وقال والد عمار :" بالإصرار والمثابرة عمار يبحث عن النجاح الدائم وان يكون قدوة لكل اطفال السعادة وكل المدارس بهذه البلاد".ووجهت عائلة عمار شكر خاص للمعلمة الخاصة بالعسر التعليمي نور متاني ومعلمة الحساب الخاصة مرڤت جمهور.