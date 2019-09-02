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اجواء رائعة بافتتاح السنة الدراسية في مدارس عرابة حيث شارك المئات من الامهات...
افتتحت، صباح اليوم الاثنين، السنة الدراسية 2019_2020 في مدارس مدينة الناصرة . ووسط...
استمرارا لفعاليات الصيف، قام مركز المينا التربوي العكي...
قام السيد ماهر خليلية رئيس مجلس يافة الناصرة المحلي بافتتاح المخيم الصيفي يافة...
اختتم مجلس كفركنا المحلي مؤخرا، مخيم البساتين ورياض الأطفال، والذي استمر لأكثر...
افتتحت مدرسة راهبات الفرنسيسكان في الناصرة اليوم الأول من العام الدراسي الجديد...
في صباح مفعم بالنشاط والطاقة والحيوية والتفاؤل مليء بالفرح والسرور والسعادة...
باجواء جميلة ومميزة تم صباح اليوم الاحد استقبال طلاب الصفوف الاولى في بلدة عارة...
افتتح العام الدراسي في مدينة باقة الغربية صباح اليوم الاحد بأجواء خاصة ومميزة...
افتتحت السنة الدراسية في مدارس عرابة بانتظام ما عدا في مدرسة البطوف الاعدادية...