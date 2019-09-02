من أجمل طرائق التدريس والتعليم وأكثرها حبا عند طلابنا هي التعلّم من خلال التجربة، خاصة وإن رافقتها مضامين تربوية تعليمية من شأنها أن تثري الطالب وتحفّز دافعيته نحو البحث والمعرفة وتجذّر عنده حب العلم منذ الصغر.

وهذا ما قام به مركز المينا التربوي العكي من خلال ورشات العالم الصغير بعنوان"اطفالنا علماء المستقبل"، حيث قام الأطفال بممارسة تجارب مختلفة، جزء كبير منها بإمكانهم نقلها وعملها بكل متعة في البيت بعد التعرف على المواد وخواصها.المربية شيماء هنداوي مديرة مركز المينا قالت: "أجواء من المتعة والعلم رافقت هذه الورشات فكل الشكر لكل من شارك والشكر موصول للفنانة المبدعة إلودي على التفاني في العمل، وإفادة الاطفال". "ونشكر رئيس بلدية عكا شمعون لانكري ونائبه ادهم جمل على مواصلة الدعم لفعاليات الصيف الممتعة لأهلنا في عكا".