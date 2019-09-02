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افتتاح العام الدراسي الجديد بانتظام في الناصرة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



افتتحت، صباح اليوم الاثنين، السنة الدراسية 2019_2020 في مدارس مدينة الناصرة .


ووسط فرحة كبيرة وابتسامة على وجوه الطلاب , توافد الطلاب واهاليهم الى المدارس في المدينة وتم استقبال الطلاب بحفاوة من قبل طاقم المعلمين والادارة .







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