افتتاح, العام, الدراسي, الجديد, بانتظام, في, الناصرة,

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ووسط فرحة كبيرة وابتسامة على وجوه الطلاب , توافد الطلاب واهاليهم الى المدارس في المدينة وتم استقبال الطلاب بحفاوة من قبل طاقم المعلمين والادارة .

افتتحت، صباح اليوم الاثنين، السنة الدراسية 2019_2020 في مدارس مدينة الناصرة .

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