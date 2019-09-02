طرعان - أجواء احتفالية مع افتتاح العام الدراسي الجديد

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استقبلت صباح اليوم الأثنين مدارس مدينة ام الفحم 18 الف طالب وطالبة من رياض الاطفال...
يقوم قسم الأعمال الخارجية في بلدية الناصرة بدهان الخطوط البيضاء (خط المشاة) في...
تعمل مدرسة الامل للرقص المعاصر في الناصرة دائما على توسيع نطاق برامجها وبذلك...
نشرت وزارة التعليم امس اخر المعطيات المتعلقة بنتائج البجروت النهائية لصيف 2019...
تقوم الطواقم في قسم صيانة المدارس في بلدية الناصرة بالعمل المتواصل داخل مؤسسات...
تحت متابعة وإشراف الرئيس السيد رافع حجاجرة (أبو عدنان)، قام المجلس المحلي كعبية...
نُظم في مدينة الناصرة، مساء الأربعاء، احتفال حاشد، تتويجا لبرامج اللقاءات...
أقامت بلدية الناصرة ملعب لكرة القدم المصغرة والذي يكون عادة من العشب الصناعي....
تقوم بلدية الناصرة منذ اسابيع بأعمال بناء لبناية جديدة تضاف الى مدرسة مي زيادة...
تقيم سريّة كشافة ومرشدات المطران مكسيموس سلّوم بيافة الناصرة مخيمها الصيفي...