تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-02 11:26:38 بيت لحم تنتفض وصرخات تعلو لـ إسراء غريب تطالب بتحقيق عادل |  2019-09-02 11:17:32 اتهام شابين من شفاعمرو بقتل سعيد حجيرات لظنهما انه وشاب اخر اعترضا طريق شقيقة احد المتهمين بسيارة |  2019-09-02 10:45:00 إعصار غير مسبوق يضرب جزر الباهاما وطوارئ بأميركا |  2019-09-02 10:42:06 عرابة - 6600 طالبا وطالبة يفتتحون العام الدراسي الجديد |  2019-09-02 10:15:28 قلنسوة -عمار زميرو من متلازمة السعادة أول طالب في البلاد يترفع من حضانة تربية خاصة للصف الاول تربية عادية |  2019-09-02 10:05:11 غيداء ريناوي زعبي :في منصبي الجديد أعمل محاضرة في الأكاديميا وفي توجيه شركات كبرى للإستثمار في المجتمع والبيئة والصحة |  2019-09-02 09:48:56 افتتاح العام الدراسي الجديد بانتظام في الناصرة |  2019-09-02 09:39:43 طرعان - أجواء احتفالية مع افتتاح العام الدراسي الجديد |  2019-09-02 09:34:08 إيران: سنبحث مع روسيا اعتداءات إسرائيل بالمنطقة |  2019-09-02 09:31:26 النيابة : لا تفاصيل بخصوص إسراء قبل انتهاء التحقيق |  2019-09-02 09:11:32 وفاة المربي والكاتب فؤاد محمد علي رحيم كبها‎ |  2019-09-02 08:42:26 ام الفحم - 18 الف طالب وطالبة يعودون للمدارس بانتظام |  2019-09-02 08:31:47 اليوم - اتهام والدين من اللد قاما بالتنكيل بطفلتهما |  2019-09-02 08:25:30 صور - ريال مدريد يواصل نزيف النقاط بتعادل ضد فياريال |  2019-09-02 08:22:40 ملجأ لعلاج الحيوانات المصابة جراء حرائق الأمازون |

الرئيسية | اجتماعيات



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

طرعان - أجواء احتفالية مع افتتاح العام الدراسي الجديد



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



الى مقاعد الدراسة عاد بانتظام ودون مشاكل تذكر طلاب المدارس الابتدائية والاعدادية والثانوية في قرية طرعان صباح اليوم الاثنين .



وفي المدرسة الابتدائية ج تم استقبال طلاب الصف الاول باجواء رائعة واحتفالات خاصة لمنحهم شعور الانتماء للمدرسة وترغيبهم فيها وفي معلميها .


وقد تمنى مدير المدرسة المربي ناصر نصار النجاح والتوفيق للطلاب وكادر وطاقم المعلمين .




كلمات متعلقة

طرعان, -, أجواء, احتفالية, مع, افتتاح, العام, الدراسي, الجديد,

تابعونــا

ام الفحم - 18 الف طالب وطالبة يعودون للمدارس بانتظام ام الفحم - 18 الف طالب وطالبة يعودون للمدارس بانتظام 2019-09-02 | 08:42:26

استقبلت صباح اليوم الأثنين مدارس مدينة ام الفحم 18 الف طالب وطالبة من رياض الاطفال...

الناصرة - استعدادات في مجال الأمن والأمان مع بدء السنة الدراسية الناصرة - استعدادات في مجال الأمن والأمان مع بدء السنة الدراسية 2019-08-29 | 11:25:02

يقوم قسم الأعمال الخارجية في بلدية الناصرة بدهان الخطوط البيضاء (خط المشاة) في...

مدرسة الامل التصراوية للرقص المعاصر في ورشات مكثفة بالمانيا مدرسة الامل التصراوية للرقص المعاصر في ورشات مكثفة بالمانيا 2019-08-27 | 11:18:20

تعمل مدرسة الامل للرقص المعاصر في الناصرة دائما على توسيع نطاق برامجها وبذلك...

ثانوية عيلوط تحصد نسبة بجروت 75% ثانوية عيلوط تحصد نسبة بجروت 75% 2019-08-22 | 10:17:08

نشرت وزارة التعليم امس اخر المعطيات المتعلقة بنتائج البجروت النهائية لصيف 2019...

بلدية الناصرة تجهز المدارس للسنة الدراسية القادمة بلدية الناصرة تجهز المدارس للسنة الدراسية القادمة 2019-08-22 | 10:00:08

تقوم الطواقم في قسم صيانة المدارس في بلدية الناصرة بالعمل المتواصل داخل مؤسسات...

مجلس الكعبية طباش حجاجرة ينجز تعبيد شارع المدرسة الابتدائية مجلس الكعبية طباش حجاجرة ينجز تعبيد شارع المدرسة الابتدائية 2019-08-05 | 10:46:09

تحت متابعة وإشراف الرئيس السيد رافع حجاجرة (أبو عدنان)، قام المجلس المحلي كعبية...

الناصرة: احتفال حاشد في ختام مشروع البرامج الدعوية‎ الناصرة: احتفال حاشد في ختام مشروع البرامج الدعوية‎ 2019-07-25 | 10:04:59

نُظم في مدينة الناصرة، مساء الأربعاء، احتفال حاشد، تتويجا لبرامج اللقاءات...

املعب جديد من العشب الصناعي خلف مدرسة مسار الناصرة املعب جديد من العشب الصناعي خلف مدرسة مسار الناصرة 2019-07-24 | 10:11:44

أقامت بلدية الناصرة ملعب لكرة القدم المصغرة والذي يكون عادة من العشب الصناعي....

اعمال بناء وتطوير في مدرسة مي زيادة حي العمال العرب الناصرة اعمال بناء وتطوير في مدرسة مي زيادة حي العمال العرب الناصرة 2019-07-23 | 13:35:38

تقوم بلدية الناصرة منذ اسابيع بأعمال بناء لبناية جديدة تضاف الى مدرسة مي زيادة...

صور من فعاليات مخيم كشافة المطران سلّوم بيافة الناصرة صور من فعاليات مخيم كشافة المطران سلّوم بيافة الناصرة 2019-07-17 | 10:46:52

تقيم سريّة كشافة ومرشدات المطران مكسيموس سلّوم بيافة الناصرة مخيمها الصيفي...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids انغرز مقص في جمجمته طفل 7 سنوات نحف قرية متوسطة حريق كراج المنطقة الصناعية الناصرة طواقم اطفاء أرسلان محمد ابو خاطر وفاة طفل كفرقرع دار العلوم الثانوية المدرسة تخريج حفل الفوج الثاني طلابها الجديدة المكر قرية مفرقعات مسدسات خرز العاب خطيرة حملة شرطة ساجور مجد الكروم مشتبه اطلاق نار كفر قاسم معلم سيارة مدرسة تمديد اعتقال احتراق حافلة شارع 531 قرب مفترق كفار سابا دون اصابات اطفاء خالية ركاب د.سهيل نصر الله شفاعمرو مدير عام جديد تعيين مستشفى بوريا مسلخ ضبط الناصرة أسلحة الشرطة عبوات ذخيرة قنابل يدوية ام الفحم فوج اخير معتمرين استقبال اهالي مدينة بيت الله الحرامعميل سري مشتبهين تجارة سلاح مخدرات طمرة نحف الناعورة ام الفحم عسفيا نحف الجش وجسر الزرقاءكاسبومات خزنة نقود فرع بنك مركنتيل عيلبون سرقة مجهولون الشرطة طرعان تكرم رئيس المجلس سابقا الحاج يونس نصار ابو كرم تخليص شاب حيفا علق سطح عمارة حريق احتراق شقة سكينة مدينة اطفاء اخماد اعتقال مشتبه فتاة قاصر اعتداء جنسي من منطقة وادي عارة شاب
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com