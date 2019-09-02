طرعان - أجواء احتفالية مع افتتاح العام الدراسي الجديد

الى مقاعد الدراسة عاد بانتظام ودون مشاكل تذكر طلاب المدارس الابتدائية والاعدادية والثانوية في قرية طرعان صباح اليوم الاثنين .

وفي المدرسة الابتدائية ج تم استقبال طلاب الصف الاول باجواء رائعة واحتفالات خاصة لمنحهم شعور الانتماء للمدرسة وترغيبهم فيها وفي معلميها .وقد تمنى مدير المدرسة المربي ناصر نصار النجاح والتوفيق للطلاب وكادر وطاقم المعلمين .