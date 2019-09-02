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لحظة انزلاق صخري هائل في إحدى الحدائق الأمريكية
2019-09-02 09:37:37
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لحظة انزلاق صخري هائل في إحدى الحدائق الأمريكية
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