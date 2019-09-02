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انهيار برج بشري في مهرجان كاتالونيا التقليدي
2019-09-02 09:35:34
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انهيار برج بشري في مهرجان كاتالونيا التقليدي
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