إيران:, سنبحث, مع, روسيا, اعتداءات, إسرائيل, بالمنطقة,

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي وصل موسكو لإجراء مباحثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف اليوم الاثنين، أنه يعتزم ولافروف بحث إجراءات إسرائيل العدائية.

وقال ظريف للصحفيين لدى وصوله موسكو الأحد: "بالإضافة إلى القضايا الثنائية، سنناقش أيضا القضايا الإقليمية، بما فيها سوريا فنحن على أعتاب اجتماع أستانا وهناك حاجة لتنسيق المواقف.. والأزمة اليمنية والاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة إضافة إلى التطورات في أفغانستان".وأضاف: "سأضع أصدقاءنا الروس في صورة آخر التطورات الخاصة بالاتفاق النووي ومباحثاتي في فرنسا".وتابع: "لدينا مواقف مشتركة مع روسيا والصين بشأن الاتفاق النووي والعديد من التطورات في العالم ومن الضروري متابعة المشاورات".