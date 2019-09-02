إيران:, سنبحث, مع, روسيا, اعتداءات, إسرائيل, بالمنطقة,

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تسبب الإعصار "دوريان" بـ"ظروف كارثية" عندما ضرب شمال جزر الباهاما مصحوبا برياح...
أعرب جيسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، عن وقوف بلاده مع...
أجرى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في أعقاب تطورات الأوضاع في جنوب لبنان...
توعد رئيس الوزراء الاسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، صباح اليوم الاحد، بفرض السيادة...
أفادت قناة المنار، أن مدفعية الجيش الاسرائيلي، استهدفت اليوم الأحد، بعدة قذائف،...
حذر رئيس الأركان الإسرائيلي السابق بيني غانتز الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله...
ارتفع عدد قتلى إطلاق النار في ولاية تكساس الأميركية إلى 5 أشخاص على الأقل وأصيب 21...
حمل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إسرائيل المسؤولية الكاملة عن اعتدائها غير...
ذكرت القناة 13 العبرية، مساء الجمعة، أن تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن حزب...
أعلن الجيش الروسي، اليوم الجمعة، وقفا لإطلاق النار من جانب واحد سيلتزم به الجيش...