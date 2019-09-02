ماركة الماكياج العالمية "لوريال باريس" مستمرة بإحضار التجديدات الساخنة في مجال تصميم الحواجب وتقدم: Unbelieva Brow جل صامد للحواجب - بدهنه واحدة تحصلين على حواجب مليئة, طبيعية ومصممة طوال أيام كاملة.* يعبئ الحواجب ويصممها من جديد.* بثلاثة ألوان مختلفة لملاءمة متكاملة.يصل الجل مع أداة خاصة لتكثيف الحاجب مع إرفاق فرشاة ومشط لخلق شكل متكامل. يمكن إضافة كثافة لطله حواجب طبيعية.ننصح بها لصاحبات حواجب رفيعة, حواجب فيها فراغات, حواجب قصيرة جداً.نصائح لطله مذهلة: يجب تعبئة جميع مساحة الحاجب بواسطة الأداة. لطله كاملة وطبيعية بواسطة الأداة ضعي نقاط لون صغيرة على طول الحاجب, بعد ذلك مشطي بالفرشاة المرفقة.* السعر: 60 ش.

تابعونــا

هندي يقتل والدته بفأس ويطهو مخها !! 2019-08-30 | 08:57:22 في جريمة بشعة هزت قرية ” بوتالدا ” بمدينة ” تشهاتيسجاره ” في الهند يوم الثلاثاء...

سيدة تنجب طفلة بعد وفاتها سريريا منذ 3 أشهر 2019-08-29 | 12:54:28 نشرت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية واقعة غريبة من نوعها في جمهورية التشيك شهدت...

لفتة إنسانية لفتيات تركيات يحققن حلم طفل فقير 2019-08-29 | 08:48:32 تداولت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لفتيات يقمن بمفاجأة طفل فقير في مدينة...

رد مفاجئ من مذيعة الحدث على رسالة غزل من أحد المشاهدين 2019-08-28 | 14:23:28 أثار رد الإعلامية الشهيرة كريستيان بيسري مذيعة قناة الحدث، على رسالة غزل طويلة...

5 أطعمة تكافح الشيخوخة وتحميك من أضرار أشعة الشمس 2019-08-28 | 13:13:24 كشفت ” أماندا فون ديم هاجن ” أخصائية البشرة في مؤسسة ” GLO Skin Beauty ” في المملكة...

استقالة المذيعة الجزائرية حسينة أوشان من قناة "الجزيرة" 2019-08-28 | 11:10:01 قدمت المذيعة الجزائرية، حسينة أوشان، استقالتها من قناة "الجزيرة"، بعد خمس سنوات...

خطأ طبي أدى لاستئصال ثدي الفنانة شادية.. قصة حزينة 2019-08-28 | 11:07:30 كشف الفنان المصري سمير صبري تفاصيل عن حياة الفنانة الراحلة شادية تكشف لأول...

امرأة تلد توأما يفصل بينهما 11 أسبوعا! 2019-08-28 | 09:30:29 أنجبت امرأة من كازاخستان توأما يفصل بينهما شهرين ونصف الشهر، بسبب حالة فريدة في...

تشوكوتكا إقليم روسي وحيد فيه عدد الرجال أكثر من النساء 2019-08-27 | 10:13:33 سيزيد عدد الرجال في روسيا عن عدد النساء حتى في المستقبل البعيد. وجاء ذلك في...