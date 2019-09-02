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رائعة جديدة من "لوريال" لحواجب مليئة!!



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جربناها وعشقناها ولن نتخلى عنها!!



ماركة الماكياج العالمية "لوريال باريس" مستمرة بإحضار التجديدات الساخنة في مجال تصميم الحواجب وتقدم: Unbelieva Brow جل صامد للحواجب - بدهنه واحدة تحصلين على حواجب مليئة, طبيعية ومصممة طوال أيام كاملة.

* يعبئ الحواجب ويصممها من جديد.


* بثلاثة ألوان مختلفة لملاءمة متكاملة.


يصل الجل مع أداة خاصة لتكثيف الحاجب مع إرفاق فرشاة ومشط لخلق شكل متكامل. يمكن إضافة كثافة لطله حواجب طبيعية.


ننصح بها لصاحبات حواجب رفيعة, حواجب فيها فراغات, حواجب قصيرة جداً.


نصائح لطله مذهلة: يجب تعبئة جميع مساحة الحاجب بواسطة الأداة. لطله كاملة وطبيعية بواسطة الأداة ضعي نقاط لون صغيرة على طول الحاجب, بعد ذلك مشطي بالفرشاة المرفقة.

* السعر: 60 ش.






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