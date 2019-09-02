وفاة, المربي, والكاتب, فؤاد, محمد, علي, رحيم, كبها‎,

بمزيد من الحزن والاسى والاسف تنعى عائلة كبها فقيدها الغالي الاستاذ والمربي والكاتب فؤاد محمد علي رحيم كبها الذي وافته المنية فجر هذا اليوم في مسقط رأسه في قرية خور صقر..تخرج المرحوم فؤاد كبها من مدرسة النهضة الابتدائية في قريته ثم انتقل للتعلم في باقة الغربية وانهى هناك المرحلة الثانوية.المربي فؤاد كبها عمل لاكثر من ثلاثين عاما مدرسا في مدرسة الطيبة الثانوية وكان قد خرج للتقاعد هذا العام..قضى حياته مخلصا للمسيرة التعليمية والتربوية ولطلابه، كان رمزا اجتماعيا ومن اهل الخير والاصلاح.تُقبل التعازي في بيت المرحوم في قرية خور صقرلا اراكم الله مكروها بعزيز وانا لله وانا اليه راجعون.