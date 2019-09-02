وفاة, المربي, والكاتب, فؤاد, محمد, علي, رحيم, كبها‎,

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انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم الاثنين 26.8.2019 الحاج خالد سليمان زيدان (ابو ادهم)...
انتقل الى رحمة الله تعالى في قرية كفرمندا اليوم الثلاثاء 20.8.2019 المحامي راوي محمد...
بسم الله الرَّحمن الرَّحيم (يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ*...
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ينعى الحزب الشيوعي وجبهة الناصرة الديمقراطية، فاروق حكيم، أبو المنذر، الذي رحل...
انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم في عرابة المربي محمد يوسف عوض ياسين ابو يوسف عم...
توفي فجر اليوم الخميس في مدينة سخنين طيب الذكر حسن يوسف خلايلة "أبو خالد" عن عمر...
فجعت بلدة فسوطة صباح اليوم الثلاثاء بخبر وفاة الفتاة الطالبة برنديت نبيل دكو 15...
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعي اليكم نبأ وفاة الحاج الاستاذ مرعي حسن علي فلاح...
"كلّ نفس ذائقة الموت" انتقلت إلى رحمته تعالى في عرابة اليوم الاربعاء الحاجة...