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ام الفحم - 18 الف طالب وطالبة يعودون للمدارس بانتظام



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استقبلت صباح اليوم الأثنين مدارس مدينة ام الفحم  18 الف طالب وطالبة من رياض الاطفال وحتى المرحلة الثانوية.

تم استقبال طلاب المرحلة الابتدائية بالحلويات والمشروبات والورورد مع زينة للصفوف والمدرسة.

وقد تخلل استقبال الطلاب اجواء جميلة وممتعة للغاية.

هذا وقد تمنى رئيس بلدية ام الفحم د. سمير صبحي محاميد للطلاب والمعلمين  عاما دراسيا مثمرا  .




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