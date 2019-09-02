ايمان, الباني, ومراد, يلدريم, في, جلسة, تصوير, رومانسية,

نشرت المغربية إيمان الباني فيديو جديد عبر حسابها على انستغرام، ظهرت فيه بلقطات رومانسية برفقة زوجها الممثل التركي مراد يلدريم.

وطغى الجو الرومانسي على هذه الجلسة التي بدا فيها التناغم واضحا بين مراد وأيمان.ووجهت إيمان من خلال هذا الفيديو رسالة لزوجها قائلة: ” حبيب القلب والروح، يكفيني فخرا أنك زوجي وحبيبي”.يذكر أن ايمان الباني فقدت جنينها مؤخرا وذلك بعد ثلاثة اشهر من الحمل.