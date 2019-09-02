هل, يسبب, تأخير, الإفطار, زيادة, الوزن؟,

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مع طرح تكنولوجيا الجيل الخامس لشبكات الاتصالات في مختلف أنحاء العالم، تجددت...
يزداد خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة ضئيلة عند النساء اللواتي يتّبعن علاجا...
يؤدي العديد من أساليب وطرق تناول الطعام إلى زيادة في الوزن مما يورط في مشاكل صحية...
يحذر باحثون أميركيون من استخدام الهاتف المحمول أثناء فترات الراحة من العمل، لأنه...
اكتشفت دراسة جديدة وجود جين مسؤول عن إيقاظ بعض الأفراد ممن يحتاجون للنوم مدة 6...
وجدت دراسة حديثة أن الخلايا السرطانية قد "تفسد" الأنسجة السليمة لمساعدتها على...
توصلت دراسة حديثة إلى أن الوشم ذا الألوان الزاهية قد يتسبب في تسرب معادن ثقيلة...
وجدت دراسة جديدة تتبعت 20 مليون ولادة، أن الأطفال الذين يولدون بعملية قيصرية هم...
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الكوسا "القرع" من الخضروات المنتشرة والرخيصة في العالم، ولها فوائد صحية عديدة...