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اليوم - اتهام والدين من اللد قاما بالتنكيل بطفلتهما



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




من المتوقع أن تقدَّم اليوم لائحة اتهام بحق والدين من سكان اللد تنسب لهما التنكيل بطفلتهما البالغة من العمر سبعة أعوام. 


وقد عثرت الشرطة على هذه الطفلة قبل ثلاثة أسابيع داخل منزل العائلة وهي مربوطة اليدين وبحالة اهمال شديدة.


الصورة توضيحية 




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