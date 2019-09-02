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صور - ريال مدريد يواصل نزيف النقاط بتعادل ضد فياريال



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حسم التعادل الإيجابي مواجهة ريال مدريد وفياريال، بنتيجة (2-2) ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، والتي أقيمت على ملعب "لا سيراميكا"، اليوم الأحد.



وسجل الأهداف لريال مدريد جاريث بيل في الدقائق 46 و86، بينما سجل لفياريال جيرارد مورينو ومويسيس جوميز في الدقائق 12 و74.


وبهذا التعادل يرفع ريال مدريد رصيده إلى 5 نقاط في المركز الخامس بجدول الترتيب، بينما يرفع فياريال رصيده إلى نقطتين في المركز 16.


وواصل الميرنجي نزيف النقاط، بالتعادل الثاني على التوالي، بعد السقوط في الفخ نفسه أمام بلد الوليد بالجولة الماضية.


واعتمد الفرنسي زين الدين زيدان، على طريقة لعب (4-4-2) لأول مرة هذا الموسم، بوجود الثنائي الهجومي كريم بنزيما ولوكا يوفيتش، أمام رباعي الوسط بيل، كروس، كاسيميرو، وفاسكيز، وفي الدفاع فيرلاند ميندي، راموس، فاران، وكارفاخال.

تصوير - afp




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