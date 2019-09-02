ملجأ, لعلاج, الحيوانات, المصابة, جراء, حرائق, الأمازون,

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أشتهر شاب من مدينة ويستبورت بولاية ماساتشوستس الأمريكية بفضل الطول الشاذ...
الحيوانات الاليفة تتدلل خلال "معرض الحيوانات الاليفة" في تايلندا.. تصوير AFP...
تعرض وزارة الآثار المصرية لأول مرة تابوت الملكة تاوسرت،آخر ملكات الأسرة 19 بعد...
أصدرت وحدة المعلومات الاقتصادية تصنيف المدن الأكثر أمانا في العالم وتترأس مدينة...
تغيرت رسالة استقبال مستخدمي "فيسبوك" الجدد، 7 أغسطس الجاري، إلى "سهل وبسيط" Its quick and...
تمكن فريق من العلماء في الولايات المتحدة من إعادة إنتاج شعاب مرجانية في المختبر...
بعد أن حذف عملاق التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عبارته الشهيرة "مجاني وسيبقى كذلك...
أصدر قاضي التحقيق الأول في شمال لبنان قرارا ظنيا بحق المتهم ع.ع لإقدامه على اغتصاب...
تمكن فريق من العلماء في الولايات المتحدة من إعادة إنتاج شعاب مرجانية في المختبر...
نشر موقع "بلومبيرغ" قائمة لقادة العالم الأعلى أجرا، في قائمة ضمت الرئيس الأميركي...