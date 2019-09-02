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نحو 560 ألف طالب وطالبة من المجتمع العربي يعودون الى المقاعد الدراسية بعد انقضاء العطلة الصيفية



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



يعود نحو 560 ألف طالب وطالبة من المجتمع العربي هذا الصباح، الى المقاعد الدراسية بعد العطلة الصيفية. 


إضراب مفتوح في قرية وادي النعم بالنقب

من جانبها اعلنت لجان أولياء أمور الطلاب في قرية وادي النعم غير المعترف بها في النقب عن الاضراب المفتوح في رياض الأطفال، وذلك احتجاجا على عدم الإنتهاء من اعمال الصيانة والترميم في الصفوف.




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