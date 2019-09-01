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تشييع جثمان الشاب فادي ناطور ضحية حادث الطرق في دالية الكرمل



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شيعت جماهير غفيرة من دالية الكرمل والمنطقة جثمان الشاب فادي رضوان ناطور ضحية حادث الطرق المروع مساء السبت في دالية الكرمل .


وكان قد لقي الشاب فادي ناطور(27عاماً) مصرعه جراء حادث دراجة نارية , الطواقم الطبية اقرت وفاته والشرطة باشرت التحقيق .
تشييع جثمان الشاب فادي ناطور ضحية حادث الطرق في دالية الكرمل




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