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سعد الحريري يجري اتصالين مع واشنطن وباريس في ظل التصعيد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أجرى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في أعقاب تطورات الأوضاع في جنوب لبنان اتصالين هاتفيين بكل من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ومستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل بون، طالبًا تدخل الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمجتمع الدولي في مواجهة تطور الاوضاع على الحدود الجنوبية.


كما افادت معلومات صحافية بأن قوات اليونيفيل تجري اتصالات مكثفة مع الجانبين اللبناني والإسرائيلي في محاولة لمنع اي تصعيد وتستطلع حقيقة ما حصل على الارض.
سعد الحريري يجري اتصالين مع واشنطن وباريس في ظل التصعيد




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