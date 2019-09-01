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اصابات خطيرة بانقلاب سيارة في يافة الناصرة



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اصيب شابين مساء الاحد بجراح خطيرة جراء انقلاب سيارة في بلدة يافة الناصرة .


الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت المصابين(16و17عاماً)الى مستشفى الناصرة الانجليزي ومستشفى العائلة المقدسة ووصفت حالتهما بالخطيرة .


الشرطة باشرت التحقيق .
اصابات خطيرة بانقلاب سيارة في يافة الناصرة




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