اصابات, خطيرة, بانقلاب, سيارة, في, يافة, الناصرة,

الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت المصابين(16و17عاماً)الى مستشفى الناصرة الانجليزي ومستشفى العائلة المقدسة ووصفت حالتهما بالخطيرة .الشرطة باشرت التحقيق .

اصيب شابين مساء الاحد بجراح خطيرة جراء انقلاب سيارة في بلدة يافة الناصرة .

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