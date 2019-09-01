اصابة, طفل, بعد, التفاف, حبل, حول, عنقه, خلال, اللعب, في, مطعم, بكفركنا,

افادت الناطقة بلسان شرطة المروج أن الطواقم الطبية نقلت طفل الى مستشفى رمبام في حيفا جراء اصابته بعد التفاف حبل على عنقه خلال اللعب في احد المطاعم بكفركنا ووصفت حالته بالمتوسطة .

الشرطة باشرت التحقيق .